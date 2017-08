Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Doha (pts014/03.08.2017/10:55) - Qatar Airways hat entschieden, den Vorschlag zu einer passiven, finanziellen Beteiligung an American Airlines nicht weiterzuverfolgen. Eine weitere Überprüfung der vorgeschlagenen Beteiligung - unter Berücksichtigung der jüngsten öffentlichen Offenlegung von American Airlines - hat gezeigt, dass die Investition nicht mehr länger den Zielen von Qatar Airways entspricht. Qatar Airways wird weiterhin Gelegenheiten für alternative Investitionsmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderswo prüfen, die unsere Ziele erfüllen. Qatar Airways wird weiterhin nach Möglichkeiten suchen, in die globale Luftfahrt zu investieren, um das Ziel der Airline zu unterstützen, das bestmögliche Reiseerlebnis für seine Kunden zu bieten. (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: 044 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170803014

