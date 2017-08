Neue US-Sanktionen gegen Russland drohen unsere internationale Koordination in der Energiepolitik zu unterminieren. Umso wichtiger, dass sich Europa und USA verständigen: Energie darf nicht zur politischen Waffe werden.

In Deutschland und in Europa muss Energie sparsamer genutzt werden - und der Umstieg auf erneuerbare Energieträger muss schneller gehen. Das ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll. In Deutschland haben wir mit unserer Energiewende diesen Weg eingeschlagen. Und wir kommen gut voran: Rund 35 Prozent des Stromverbrauchs kommen heute aus erneuerbaren Energien. Die Sicherheit der Energieversorgung ist für jedes Land von zentraler Bedeutung. Das gilt für Deutschland, aber natürlich auch für die USA und Russland. Für uns kommt hinzu, dass wir noch immer einen hohen Teil unseres Energiebedarfs durch Importe decken, ebenso wie viele andere Länder in der EU.

Im Zeitalter der Globalisierung beeinflussen sich auch zunehmend die Energiemärkte. Das hat auch Auswirkungen auf die Energiepreise. So beeinflusst natürlich die Entwicklung der Gaspreise in den USA auch die Gaspreise im europäischen Markt. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir uns sowohl innerhalb der EU, aber auch mit unseren amerikanischen und russischen Partnern auf eines verständigen: Energieimporte und Energieexporte dürfen nie zu einer politischen oder wirtschaftlichen Waffe werden. Das war bisher nicht der Fall, und das ...

