Die Skandale um Uber-CEO Kalanick oder Fernseh-Investor Sacca zeigen: Das Silicon Valley hat ein Macho-Problem. Das Dogma, ein Arschloch zu sein, um die Welt verändern zu können, geht auf einen Valley-Heiligen zurück.

Dave McClure hat aufgegeben. Zuerst wollte er von gar nichts wissen. Dann versuchte er alles zu erklären und die "Umstände", die es mit sich brachten. Dann zog er sich "aus dem Tagesgeschäft" von 500 Startups zurück und verkündete, er habe es verdient, ein "Ekel" genannt zu werden. Am Montag gab er dann klein bei.

In einer internen E-Mail verkündete er seinen kompletten Rücktritt als General Partner von 500 Startups, einem der renommiertesten Inkubatoren des Silicon Valleys, ein Unternehmen, das er mitgegründet hatte. Er übernahm am Ende doch noch die Verantwortung für Anschuldigungen, er habe Unternehmerinnen, die Finanzierungen suchten, und weibliche Bewerber für Jobs im Unternehmen zumindest sexuell zweideutige Angebote gemacht. Nicht in seiner Freizeit, sondern während verhandelt wurde.

Wer nach dem spektakulären Rausschmiss von Uber-CEO Travis Kalanick und zwanzig weiteren Uber-Mitarbeiter nach noch geglaubt hatte, die Sache mit der Diskriminierung von Frauen sei damit vom Tisch und das Sodom und Gomorra der Techindustrie trockengelegt, dem ist seit vergangener Woche klargeworden, dass dem nicht so ist. Die Investigativ-Plattform "The Information" und die New York Times gruben nicht nur die Geschichten um Dave McClure aus, auch ein anderer Prominenter der Risikokapitalszene geriet in Verruf. Chris Sacca, bekannt aus der TV-Reality-Show "Shark Tank", gestand in zwei Blogposts, dass auch er Teil dieser "Bro-Kultur" der allgegenwärtigen Art von digitaler männlicher Bruderschaft gewesen sei.

Als ersten der aktuellen Welle hatte es Justin Caldbeck erwischt, einst bei Bain Capital und Lightspeed Ventures. Der Gründer von Binary Capital hat laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...