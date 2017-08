München (ots) -



- "Teenie Mütter" mit 7,8 % MA, "Wunschkinder" mit 7,4 % MA - Marktführer 14-29 von 20:15 bis 23:15 Uhr - RTL II-Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent MA



Kleine Protagonisten - große Quoten! Am gestrigen Mittwoch punktete RTL II erneut mit seinen Baby-Doku-Soaps. Um 20:15 Uhr überzeugte "Teenie Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen" mit einem neuen Jahresbestwert von 7,8 Prozent MA. Eine neue Episode von "Die Babystation - Jeden Tag ein kleines Wunder" erreichte im Anschluss 6,6 Prozent MA. "Wunschkinder - Der Traum vom Babyglück" rundet das erfolgreiche Baby-Doku-Soap-Trio mit einem neuen Jahresbestwert von 7,4 Prozent MA ab.



Noch besser lief es in der jungen Zielgruppe (14-29): Hier erzielten alle drei Formate mit 18,0 Prozent MA ("Teenie-Mütter"), 15,8 Prozent MA ("Die Babystation") und 15,0 Prozent MA ("Wunschkinder") neue Jahresbestwerte. Mit durchschnittlich 15,7 Prozent MA war RTL II in der Zeit von 20:15 Uhr bis 23:15 Uhr Marktführer.



Insgesamt erreichte RTL II am gestrigen Mittwoch einen Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent MA.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 02.08.2017, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



