Geht es nach John Williams, Leiter der Fed in San Francisco, sollte die US-Notenbank Fed ab September ihre Bilanz zusammenschrumpfen. Das konkrete Volumen lässt Williams aber offen.

Die US-Notenbank Fed sollte nach Ansicht des einflussreichen Währungshüters John Williams im September den Abbau ihrer aufgeblähten Bilanz in Angriff nehmen. Die geldpolitische Sitzung im nächsten Monat sei ein "geeigneter Zeitpunkt" dafür, sagte der Leiter des Fed-Ablegers San Francisco am Mittwoch in Las Vegas. Williams ist dieses Jahr in dem für die Zinsen zuständigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...