Vor einem Jahr hat Kasper Rorsted bei Adidas angeheuert. Das Geschäft läuft seither glänzend - ein Erbe seines Vorgängers Herbert Hainer. Doch Rorsted macht Europas größten Sporthersteller fit für die Zukunft.

Der Umsatz schießt geradezu in die Höhe, das Betriebsergebnis wächst zweistellig, und keine andere große Sportmarke ist derzeit so begehrt wie Adidas. Vorstandschef Kasper Rorsted hat allen Grund, zufrieden zu sein. "Wir hatten ein starkes Quartal", betonte der Manager am Donnerstagmorgen in einer Telefonkonferenz.

Vor fast genau einem Jahr ist der ehemalige Chef von Henkel in den Vorstand von Adidas eingezogen. Anfang Oktober hat der gebürtige Däne schließlich die Führung übernommen. Die jüngsten Quartalszahlen beweisen: Es geht stramm aufwärts unter der Führung des schlanken, sportlichen Managers. Allerdings: Großen Einfluss auf das Geschäft in den vergangenen Monaten konnte Rorsted noch gar nicht nehmen. Die Turnschuhe, Shirts und Shorts, die jetzt in den Regalen stehen, sind alle noch alle unter der Regie von Rorsteds Vorgänger Herbert Hainer entstanden.

Von den ersten Designentwürfen bis zum fertigen Sneaker vergehen in der Sportbranche meist zwei, mitunter auch drei Jahre. Die Lorbeeren für den derzeitigen Erfolg gebühren also dem 63-jährigen ehemaligen Vorstandschef. Hainer hatte Adidas 15 Jahre lang geführt; mal lief es besser, mal schlechter. Aber klar ist, dass der Niederbayer den größten europäischen Sportkonzern in glänzender Form übergeben hat.

Natürlich hat Rorsted in den zwölf Monaten bei der Marke mit den drei Streifen einiges bewegt. Vor allem intern hat der Däne umgebaut. Seine wohl wichtigste Entscheidung: Der ehemalige Henkel-Chef hat die Marken Adidas und Reebok wieder komplett getrennt. Damit könnte er die angeschlagene US-Tochter Reebok leichter verkaufen, falls sie sich in den nächsten drei Jahren nicht erholt. So lange hat der Manager dem Label noch Zeit gegeben, um endlich das Niveau der Kernmarke Adidas zu erreichen. Im zweiten Quartal ist der Umsatz der Marke aus Boston um acht Prozent geklettert. Im Grunde nicht ...

