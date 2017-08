HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental wächst ungeachtet der aktuellen Debatte über den Diesel und des Kartellverdachts in der Branche weiter rasant. Conti-Chef Elmar Degenhart erhöhte deshalb die Umsatzprognose für das laufende Jahr auf jetzt mehr als 44 Milliarden Euro und damit rund neun Prozent mehr als 2016. Bislang hatte er einen Erlös von mehr als 43,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Für Experten ist die leicht erhöhte Prognose keine große Überraschung, da Conti dafür bekannt ist, nach außen mit eher konservativen Erwartungen ins Jahr zu starten.

Die Ergebnisprognose wurde bestätigt. Demnach soll die Marge auf Basis des bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern im laufenden Jahr den Wert von 10,5 Prozent sicher erreichen. Nach sechs Monaten liegt Conti mit einer bereinigten Marge von 10,7 (Vorjahr: 11,9) auf Kurs zu diesem Ziel. Der Umsatz zog in den ersten sechs Monaten um zehn Prozent auf 22 Milliarden Euro an. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern ging dagegen leicht auf 2,33 Milliarden Euro zurück. Grund dafür waren unter anderem höhere Rohstoffkosten in der Reifensparte. Im zweiten Halbjahr dürften diese Effekte geringer werden.

Mit dem Ergebnis übertraf Conti die Erwartungen der Experten beim Umsatz etwas und verfehlte sie beim operativen Ergebnis leicht. Die Aktie pendelte um den Vortagesschluss. Das Papier konnte sich in den vergangenen Monaten dem negativen Trend der deutschen Autohersteller und auch Zulieferer entziehen. So gaben die Papiere von BMW , Daimler , VW oder auch Schaeffler wegen der Diskussion über die Zukunft des Diesels oder dem seit einiger Zeit schwelenden Kartellverdacht zum Teil deutlich nach. Conti zog seit Ende 2016 um rund drei Prozent an./zb/stb

ISIN DE0008469008 DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039 DE000SHA0159

AXC0140 2017-08-03/11:56