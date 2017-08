FMW-Redaktion

Der Dax ist schwach, die Stimmung ist stark - so könnte man die Stimmungslage der Dax-Investoren zusammen fassen! Warum ist das so? Die Kursentwicklung jedenfalls gibt nicht wirklich Anlaß für diesen Optimismus, es sind vielleicht die guten Daten aus der Eurozone oder der Eindruck, der Dax sei jetzt günstig - so ist vielleicht der optische Eindruck gerade im Vergleich zu den US-Indizes. Der Dax ist im Vergleich zu den US-Indizes auh nicht gerade teuer, aber was hilft das, wenn die EZB-Musiker nicht mehr zum Tanz aufspielen sollten?

Wie auch immer: die Profis, lange sehr bärisch und mit dieser Haltung seit dem Allzeithoch eigentlich sehr gut gefahren, wechseln von Woche zu Woche jetzt mehr auf die Seite der Optimisten: so sind laut neuester Umfrage der Deutschen Börse nun 45% bullisch, ein Anstieg von +6% zur Vorwoche. Die Bären verlieren -3% auf nun nur noch 33%, die Neutralen verlieren -5% auf nun 22%.

Bei den Privatanlegern ein ähnliches Bild: auch hier legt das Bullen-Lager mit +6% recht deutlich zu auf nun 41%, die Bären verlieren -3% auf nun 38%, neutral sind nun 21% (-3%).

Was hat das zu bedeuten? Joachim Goldberg stimmen diese Werte eher skeptisch für die weitere Entwickung des Dax:

"Dass der DAX seit unserer vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...