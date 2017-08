Wenn Mitarbeiter und Unternehmenskultur nicht zueinander passen, ist das fatal. Deshalb müssen Bewerber und Unternehmen den Kulturcheck machen. Eine Personalexpertin erklärt, wie das geht.

WirtschaftsWoche: Mitarbeiter müssen nicht nur fachlich, sondern auch zur Unternehmenskultur passen, sagen Sie. Wie finden Unternehmen diese Mitarbeiter?Maren Lehky: Idealerweise ist eine Kultur so spürbar und eindeutig, dass sie in die Arbeitgebermarke einfließt und diese prägt. Ein Unternehmen, das Diversity in seiner DNA hat, wird diese auf allen Kontaktflächen nach außen automatisch zeigen, ohne dass es künstlich wirkt. Man sendet die Mitarbeiter zum Auswählen der neuen Kollegen aus, die automatisch wissen, "der passt nicht zu uns" oder "die könnte uns gut ergänzen". Das ist mehr Gefühl und Eindruck aus dem Gespräch, als dass man es direkt beweisen kann.

Reicht es denn, nach dem Bauchgefühl zu gehen?Das ist sicher schon eine gute Voraussetzung und bei geschulten Personalsuchenden hat das Bauchgefühl meistens recht. Da man aber nicht nur nach "Nasenfaktor" neue Mitarbeiter auswählen kann, wird man professionelle Interviews und Auswahlverfahren haben, die einem einen Einblick in die Werte und Verhaltensweisen, die soziale DNA eines Bewerbers geben. Mit Fragen, Fallbeispielen, situativen Beispielen für einen Bewerber zum Erarbeiten einer passenden Antwort, wird man sich einem Urteil annähern, ob jemand zur Kultur passt.Dabei ist oft natürlich der äußere Eindruck schon ein Helfer. Eine Dame mit onduliertem Haar und einem klassischen blauen Kostüm und geknotetem Halstuch wird man in einer Start-up-Kultur eher nicht sehen, es sei denn man setzt auf "ganz schräg und interessant irgendwie" und findet, dass sie einen im Sinne der ...

