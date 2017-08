Trotz Zeichen der Annäherung zwischen den Stiftungen von Aldi Nord geht der Machtkampf in der Albrecht-Familie ungebremst weiter. Die nächste Gerichtsverhandlung ist bereits terminiert.

Der juristische Streit der Erben von Aldi Nord geht in die nächste Runde. Wie das Oberverwaltungsgericht Schleswig am Mittwoch bekanntgegeben hat, hat es die mündliche Verhandlung auf den 23. November terminiert. Verhandelt werden dort dann gleich zwei Verfahren, in denen es um die Macht in den Stiftungen geht, die das Vermögen des Discountriesen verwalten.

Zwei Familienstämme stehen sich im Streit der Erben von Aldi-Nord gegenüber: Auf der einen Seite der Gründersohn Theo Albrecht jun. und seine Mutter Cäcilie, auf der anderen Seite die Witwe seines verstorbenen Bruders Berthold, Babette Albrecht und ihre Kinder. Theo wirft seiner Schwägerin vor, gegen die Interessen des Unternehmens zu verstoßen und "gegen den letzten Willen meines Bruders" zu handeln, wie er in einem Interview mit dem Handelsblatt vor einem Jahr sagte.

In dem bedeutenderen der beiden nun verhandelten Verfahren könnte das Oberverwaltungsgericht ein wichtiges Urteil der Vorinstanz vom Februar 2016 kassieren. Damals hatten Babette und ihre Kinder erfolgreich gegen eine Satzungsänderung in der Jakobus-Stiftung geklagt, in der das Vermögen von Berthold liegt. In der Folge bekamen sie zumindest vorläufig wieder die Verfügungsgewalt über das Milliardenvermögen der Stiftung, die ihnen zuvor Berthold durch die Satzungsänderung weitgehend ...

