Die Inflation im Euro-Raum stagniert derzeit auf einem Niveau deutlich unterhalb der Zwei-Prozent-Zielmarke der EZB. Das wird auch vorerst so bleiben, erwarten die Währungshüter.

Die Europäische Zentralbank (EZB) erwartet trotz einer sich verbreiternden wirtschaftlichen Erholung im Euro-Raum keinen schnellen Anstieg der Verbraucherpreise. Die Inflation werde in den nächsten Monaten in etwa auf dem aktuellen Niveau bleiben, teilte die EZB in ...

