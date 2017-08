Berlin (ots) -



Bei der Suche nach "Deutschlands beliebtesten Pflegeprofis" ist die erste Abstimmungsphase beendet. Fast 1.000 Pflegerinnen, Pfleger und Pflege-Teams wurden von Patienten, Angehörigen, Freunden und Kollegen für den Wettbewerb nominiert. Die Begründungen zeigen eine große Wertschätzung für das tägliche Engagement und den Einsatz der Pflegeprofis in Deutschland.



Die 16 Landessieger stehen fest und sind nun in der Endauswahl. Die finale Online-Abstimmung zur Wahl der Bundessieger hat begonnen. Noch bis zum 13. August kann jedermann auf dem Portal "www.deutschlands-pflegeprofis.de" per Klick für seine Favoriten abstimmen:



Baden-Württemberg: Team der Brückenpflege STELLA Care, Klinikum Esslingen GmbH, 73730 Esslingen



Bayern: PalliativTeam Erding, 85435 Erding



Berlin: "Team Franzi" PARITÄTISCHES Seniorenwohnen gGmbH, 13057 Berlin



Brandenburg: Marian Willi Beyer, Intensivpfleger, WIB homecare GmbH, 14913 Jüterbog



Bremen: Tobias Moos, Krankenpfleger, Klinikum Bremen Mitte, 28205 Bremen



Hamburg: Henning Bolle, Pflegeexperte für Anästhesie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), 20251 Hamburg



Hessen: Team der Intensivstation im DRK-Krankenhaus Biedenkopf, 35216 Biedenkopf



Mecklenburg-Vorpommern: Pflegeteam der Zentralen Notaufnahme im Sana HANSE-Klinikum Wismar, 23966 Wismar



Niedersachsen: Stephan Borne, Krankenpfleger, Sana Klinikum Hameln-Pyrmont, 31785 Hameln



Nordrhein-Westfalen: Team der Caritaspflegestation Monschau-Roetgen-Simmerath, 52152 Simmerath



Rheinland-Pfalz: Sebastian Heilsberger, Pflegedienstleiter, Kliniken Bad Neuenahr GmbH & Co. KG, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler



Saarland: Team der Inneren in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof, 66539 Neunkirchen



Sachsen: Team der Interdisziplinären Notaufnahme UKD KNAS1, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, 01307 Dresden



Sachsen-Anhalt: Team der DRK Ambulante Pflege Börde GmbH, 39340 Haldensleben



Schleswig-Holstein: Janine Heuer & Ina Strutz - Station N4 - Regio Klinikum Pinneberg, 25421 Pinneberg



Thüringen: Onkologische Schwestern der Station E130 der Kinderklinik der Universität Jena, 07747 Jena-Lobeda



Die Gewinner, "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis", werden am 7. September im Berliner Reichstagsgebäude unter der Schirmherrschaft der Patientenbeauftragten und Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Ingrid Fischbach, ausgezeichnet.



Machen Sie mit und wählen Sie Ihren beliebtesten Pflegeprofi unter www.deutschlands-pflegeprofis.de.



