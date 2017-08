Die mögliche Entführung eines vietnamesischen Asylbewerbers in Berlin hat zu einer diplomatischen Krise geführt. Die Regierung in Vietnam sieht ihren Geheimdienst zu Unrecht beschuldigt.

Vietnam hat nach der scharfen Kritik des Auswärtigen Amtes die Bedeutung der Beziehungen zu Deutschland betont. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Hanoi sagte am Mittwoch: "Vietnam legt immer großen Wert auf die strategische Partnerschaft mit Deutschland." Vietnam respektiere die strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern und wolle diese ausbauen. Zugleich äußerte sie ihr "Bedauern" über die deutsche Entscheidung, den obersten Statthalter des vietnamesischen Geheimdienstes in Berlin auszuweisen. Die Bundesregierung hatte aufgrund der Geschehnisse den Vertreter des vietnamesischen Nachrichtendienstes an der Botschaft in Berlin aufgefordert, Deutschland ...

