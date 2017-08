Paris - Die Börsen Europas haben sich am Donnerstag nach anfänglicher Schwäche etwas erholt. Einige drehten sogar in die Gewinnzone. Ein weiterhin starker Euro sowie negative Vorgaben aus Übersee hatten zunächst belastet. Auftrieb kam dann am späteren Vormittag unter anderem von überraschend gestiegenen Umsätzen im Einzelhandel der Euroregion sowie einem deutlichen Ölpreisanstieg. Marktteilnehmer sehen darin ein Signal für die Stärke der Weltkonjunktur.

Der bereits seit dem Vortag schwächelnde EuroStoxx 50 erholte sich daraufhin zuletzt nur noch mit 0,09 Prozent im Minus bei 3456,37 Punkten. Der CAC-40 drehte in Paris ins Plus und gewann 0,16 Prozent auf 5115,28 Zähler. Der britische FTSE 100 gewann zuletzt 0,10 Prozent auf 7418,55 Punkte. Die Stimmung britischer Dienstleister hatte sich im Juli überraschend deutlich aufgehellt.

Nun wird im Vereinigten Königreich auf den Leitzinsbeschluss der britischen Notenbank BoE gewartet, wobei aber noch nicht mit eine Zinsanhebung gerechnet wird, sondern vielmehr Signale zum weiteren Kurs der BoE Beachtung finden dürften. Die Zinsen dürften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...