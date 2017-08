Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts019/03.08.2017/12:05) - Der Pressetherapeut informiert: Das Webinar war ein großer Erfolg - über 250 Teilnehmer-Anmeldungen. Jetzt kommt das Praxis-Seminar "Online-PR und Intertainment" in Wien am 7. September, in der konkret an Social-Media-Strategien und Online-PR-Konzepten für das eigene Unternehmen gearbeitet werden kann. Werbetherapeut Alois Gmeiner zeigt in diesem Seminar, wie man innerhalb von 24 Stunden bis zu 25.000 Leser und innerhalb eines Jahres bis zu 1 Mio. Kontakte durch konsequente Online-PR-Strategien erreichen kann. Gmeiner: "Online-PR ist mit Abstand eines der günstigsten Kommunikationsmittel der Welt und sollte daher vor allem von KMUs und Freiberuflern genutzt werden. Ich zeige, wie man in kürzester Zeit viele Leser und damit potentielle Interessenten erreicht, aber auch in die großen Printmedien oder ins TV kommt." Social-Media-Experte Dejan Novakovic zeigt Praxisbeispiele, wie man innerhalb von vier Monaten über 50.000 Facebook-Fans aufbauen kann, damit bis zu 150.000 Interaktionen pro Woche erzielt und auch Geld mit Social Media verdienen kann, indem man seine Kunden "intertaint". Dejan Novakovic: "Es ist eine Mischung aus Interaktionen erzielen und der Nutzung von einfachen Entertainment-Elementen auf Facebook. Ich nenne es daher auch passend Intertainment. Im Seminar zeige ich, wie man die Reichweite seiner eigenen Facebookseite enorm steigern kann." Anmeldung zum Seminar direkt unter: http://bit.ly/2sulv1j Aktuelles Ganztages-Seminar in Kooperation mit Pressetext, am 7. September (von 10 bis 17 Uhr) in Wien mit 3 großen Benefits für jeden Teilnehmer: 1. Gratis Presseaussendung im gesamten D-A-CH Gebiet durch Pressetext.com 2. Gratis 12 Stunden Trainingspower für Social Media von Dejan Novakovic 3. Gratis PR-Check und Optimierung von PR-Texten durch Alois Gmeiner Der Kampf um den Klick ist auch in der Online-Öffentlichkeitsarbeit ausgebrochen. Online-PR ist heute auch Social-Media PR. Aber wie schafft man es von 0 auf Tausende Likes oder Follower? Im Seminar erfahren Sie das 1x1 der "kombinierten" Online-PR und Social-Media-Kommunikation: * Warum Social-Media? * Warum Online-PR? * Facebook, Twitter, Instagram oder .... * Kann ich Online-PR und Social-Media Kanäle sinnvoll verbinden? * Kennen Sie das Hänsel&Gretel Prinzip in der PR? * Was soll mit Social-Media erreicht werden? * Tipps für erfolgreiche Postings * Tipps für erfolgreiche PR-Texte * Tipps für das Schreiben von Postings * Nur Text im Posting - oder auch Fotos? * Was funktioniert besser - Foto oder Video? * Wie viele Postings sind genug? Anmeldung zum Seminar direkt unter: http://bit.ly/2sulv1j (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: 0043/699 133 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170803019

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2017 06:05 ET (10:05 GMT)