(Neu: Aussagen aus Telefonkonferenz, Analysteneinschätzungen, Aktienkurs aktualisiert.)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW sieht sich trotz der Krise des Dieselantriebs gut gerüstet für die Zukunft. Einen Tag nach dem Dieselgipfel in Berlin zwischen Politik und Autoindustrie konnte Vorstandschef Harald Krüger sogar eine optimistischere Sicht auf das Kerngeschäft mit dem Autoverkauf präsentieren. So soll der Jahresumsatz in der Sparte dank besserer als zunächst veranschlagter Umrechnungseffekte nunmehr um 5 bis 10 Prozent zulegen, wie das Dax-Unternehmen mit der Wortwahl "solider Anstieg" am Donnerstag andeutete. Vorher stand das Ziel eines "leichten" Wachstums im Plan - was bis zu 5 Prozent bedeutet.

An der Börse legte die Aktie angesichts guter Zahlen zum zweiten Quartal - und wohl auch dank der zunächst vermiedenen teureren Umbauten an Dieselmotoren - am Vormittag in der Dax-Spitzengruppe 1,04 Prozent zu. Bei Umsatz und Ergebnis habe BMW besser abgeschnitten als gedacht, schrieb DZ-Bank-Analyst Michael Punzet. Vor allem sei die Marge in der Autosparte unerwartet gut ausgefallen.

SOFTWARE-UPDATE KOSTET BMW ZWEISTELLIGEN MILLIONEN-BETRAG

Das am Vortag mit der Politik vereinbarte Software-Update für ältere Dieselfahrzeuge dürfte den Konzern einen niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag kosten, sagte Finanzchef Nicolas Peter in einer Telefonkonferenz. Mit der Nachrüstung will die Autoindustrie die Schadstoffemissionen senken, um Dieselfahrverbote in Großstädten zu vermeiden. Die Kosten für ein Hardwareupdate von Dieselmotoren zum Senken der Emissionen seien nicht abzuschätzen, sagte Krüger. Bei vielen Motorvarianten sei einfach kein Platz für die nötigen Umbauten.

Krüger sagte, das Ergebnis des Spitzengesprächs sei ein klares Bekenntnis zur Diesel-Technologie. Für die Konzerne ist der Diesel ein wichtiger Baustein, um die CO2-Emissionsvorgaben der Europäischen Union 2020 zu schaffen, denn anders als bei gesundheitsgefährdenden Stickoxiden ist die Bilanz des Diesels im Vergleich mit dem Benziner beim klimaschädlichen Kohlendioxid besser.

BMW-CHEF: WERDEN CO2-ZIELE 2020 SCHAFFEN

Laut Krüger will BMW trotz seines hohen Dieselanteils und der Gefahr, dass die Kunden immer weniger des in Verruf geratenen Selbstzünders kaufen, die CO2-Ziele im gesteckten Zeitrahmen erfüllen. Helfen sollen dabei neben Antrieben mit der moderneren Euro-6-Dieselabgasnorm auch die Autos mit Elektroantrieben. Welcher Mix aus elektrifizierten Autos und Dieseln sich in den kommenden Jahren genau am Markt etabliere, sei aber noch nicht abzusehen.

BMW steht unter Druck, die Dieselnachfrageschwäche auf andere Weise beim Flottenausstoß an CO2 auszugleichen. Im ersten Halbjahr habe der Dieselanteil an Neuzulassungen bei BMW in Deutschland 60,8 und weltweit 35,6 Prozent betragen, sagte Krüger. Ein Jahr zuvor waren es 65,8 beziehungsweise 37,9 Prozent. Die vom Unternehmen beobachteten Restwerte bei Dieseln in Nordamerika und Europa seien jedoch stabil, sagte Finanzchef Peter. Das Unternehmen habe aus derzeitiger Sicht ausreichend Vorsorge für Risiken bei den Dieselrestwerten getroffen.

ANALYSTEN: ZWEITES QUARTAL ÜBERZEUGT

Die Absatz- und Ergebnisprognose bestätigte der Konzern. BMW konnte auch im zweiten Quartal weiter zulegen. Der Umsatz kletterte im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent auf 25,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um 7,5 Prozent auf 2,93 Milliarden Euro. Das war mehr als von Analysten zuvor erwartet. Dabei half eine bessere Ertragskraft in der Autosparte, hier stieg die operative Marge von 9,5 Prozent vor einem Jahr auf 9,7 Prozent. Das Unternehmen machte für die gestiegene Marge auch die im Frühjahr gestartete neue 5er Reihe verantwortlich.

Neuere Autos erzielen am Markt tendenziell höhere Preise. Unter dem Strich verdiente BMW mit 2,2 Milliarden Euro knapp 14 Prozent mehr. Der Gewinn habe auch davon profitiert, dass der Konzern sich einen größeren Anteil der Forschungs- und Entwicklungsleistungen gutgeschrieben habe, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Stefan Burgstaller.

KEIN KOMMENTAR ZU KARTELLVERDACHT

Die Autobranche ist derzeit in der Öffentlichkeit zusätzlich in Verruf geraten. Die EU-Kommission prüft Informationen, wonach sich VW , BMW, Daimler, Audi und Porsche unter anderem in technischen Fragen und teilweise beim Einkauf abgesprochen haben könnten. Die Kartellwächter müssen jetzt entscheiden, ob diese Absprachen illegal waren.

Von Daimler und Volkswagen soll es Selbstanzeigen bei den Kartellbehörden geben - BMW hat auch eine eigene Aufklärung des Sachverhalts angestoßen. Darüber hinaus wollte das BMW-Management das Thema nicht kommentieren. Bisher gebe es keine Ermittlungen in der Sache gegen den Konzern, sagte ein Sprecher./men/jha/stb

