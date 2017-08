Vermutlich mit kleinen Verlusten wird die Wall Street am Donnerstag starten. Damit könnte der Dow-Jones-Index die Marke von 22.000 Punkten wieder aufgeben, die er am Vortag erstmals in seiner Geschichte erobert hatte. Teilnehmer sehen darin aber nur eine Gegenbewegung nach einigen freundlichen Handelstagen. Zudem dürfte eine gewisse Zurückhaltung vor dem Juli-Arbeitsmarktbericht am Freitag herrschen, der nach der Teuerung das wichtigste Kriterium für die Geldpolitik der Notenbank liefert. Aber auch am Donnerstag steht eine Reihe Konjunkturdaten auf der Agenda, unter anderem zur Dienstleistungsbranche und zu Industrieaufträgen.

Im wesentlichen spielt aber die Musik bei den Einzelwerten, die von den Quartalsberichten bewegt werden. An vorderster Front steht Tesla. Der Verlust des Elektroautobauers fiel nicht so hoch aus wie erwartet und der Umsatz übertraf die Prognosen. Die Aktie gewinnt vorbörslich 5,8 Prozent. Take-Two Interactive Software dürften ebenfalls vorrücken. Das Unternehmen hatte einen starken Umsatzanstieg gemeldet und zugleich den Umsatzausblick angehoben. Fitbit verzeichnete zwar einen Umsatzrückgang, der Anbieter von tragbaren Fitnessmessgeräten schnitt damit aber dennoch besser ab, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie steigt um 3,8 Prozent. Zynga meldete den besten Umsatz seit vier Jahren. Der Kurs wird ebenfalls im Plus erwartet.

Auf der Verliererseite dürften sich Hogologic befinden. Der Medizintechnikanbieter hat beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, beim Ergebnis aber verfehlt wegen einer rückläufigen Bruttomarge. Für Marathon Oil dürfte es nach einer erhöhten Produktionsprognose aufwärts gehen. Mit dem Zweitquartalsgewinn je Aktie verfehlte Marathon die Analystenerwartungen aber knapp.

