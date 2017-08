Die US-Gesundheitsbehörde FDA will dafür sorgen, dass Rauchen nicht mehr süchtig macht. Um dies zu erreichen, soll der Nikotingehalt in Zigaretten deutlich reduziert werden. Die Tabak-Branche und ihre Anleger reagieren geschockt, auch der Kurs von BAT ist eingebrochen. Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR relativiert aber, denn "nur 16 Prozent des operativen Gewinns von BAT werden in den USA erwirtschaftet." Wie Anleger mit dem Papier umgehen sollten, erläutert Deutsch im Video! Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Altria, Philip Morris, Diageo, McDonald's, Under Armour, Adidas und Zalando. Das komplette Interview finden Sie hier.