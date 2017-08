Berlin (ots) - Die meisten Reporter, die meisten Artikel: Die neue Sport BILD App bietet das Beste von BILD, SPORT BILD, FUSSBALL BILD, BILD am SONNTAG und Transfermarkt / Videos, Live-Ticker, Tabellen, Ergebnisse und Statistiken zu allen wichtigen Sportwettbewerben / Download kostenlos für IOS und Android



Schnell, strukturiert, sportlich: Das ist die neue Sport App von BILD und SPORT BILD. Ab sofort gibt es die besten Sportnachrichten und -berichte von BILD, SPORT BILD, FUSSBALL BILD, BILD am SONNTAG und Transfermarkt auch multimedial und mobil für Smartphone und Tablet. Sie ersetzt damit die bisherige App "BUNDESLIGA bei BILD". Der Download der Sport BILD App ist kostenlos und für IOS im iTunes App Store und für Android im Google Play Store abrufbar.



Viele Inhalte der Sport BILD App sind frei zugänglich, auf noch mehr Sportberichte und Analysen können Abonnenten von BILDplus zugreifen. Mit BILDplus Premium Sport für monatlich 14,99 EUR erhalten diese in der Sport BILD App auch die E-Paper von FUSSBALL BILD und SPORT BILD.



Zentraler Bestandteil der Sport App von BILD und SPORT BILD ist das neu designte und optimierte Sportdatencenter. Mit Tickern, Tabellen, Ergebnissen und Statistiken sowie Spielkonferenzen, Mannschaftsaufstellungen mit Spielerfotos und Vereinsprofilen können die Fans die wichtigsten Sportwettbewerbe und Events jetzt noch besser live verfolgen. Das umfangreiche Videoangebot der Sport BILD App umfasst neben den Highlights aller Spiele der Bundesliga in Kooperation mit DAZN auch die Top-Ligen des europäischen Spitzenfußballs sowie die besten Szenen der Champions League, Europa League, Formel 1, NBA und NFL.



"Die meisten Reporter, die meisten Artikel. Es gibt keine Sport App, die mehr Journalisten im Einsatz hat und täglich so viele eigene Geschichten veröffentlicht," so Matthias Brügelmann, FUSSBALL BILD-Chef und Stellvertreter der Chefredakteurin BILD. Alfred Draxler, Chefredakteur SPORT BILD: "Darauf haben unsere Fans lange gewartet, die Sportnachrichten von SPORT BILD sind nun auch per App erhältlich. Zusammen mit BILD, FUSSBALL BILD, BILD am SONNTAG und Transfermarkt bietet die neue Sport BILD App rund um die Uhr eine einzigartige Sportberichterstattung für das Smartphone."



Stefan Betzold, Managing Director BILD Digital: "Die neue Sport BILD App ist ein weiterer, konsequenter Schritt in unserer App-Strategie, den Usern einen bestmöglichen Einstieg in die mobile Sportberichterstattung von BILD und SPORT BILD zu geben und mit exklusiven Inhalten für Abonnenten von BILDplus zu verbinden."



