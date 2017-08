Der Flash-Crash steckt der Altria-Aktie immer noch in den Knochen. Die Pläne der FDA, den Nikotingehalt in Zigaretten merklich zu senken, haben den Kurs zuletzt massiv einbrechen lassen. Von Bodenbildung oder einer Pullback-Bewegung kann nicht gesprochen werden, Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Was Deutsch rät, sehen Sie im Video! Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um BAT, Philip Morris, Diageo, McDonald's, Under Armour, Adidas und Zalando. Das komplette Interview finden Sie hier.