FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt ist der Handel am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Bank of England ruhig ausgefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag geringfügig um 0,02 Prozent auf 162,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag wenig verändert bei 0,49 Prozent. Im übrigen Euroraum war die Entwicklung ähnlich verhalten.

Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten keine entscheidenden Impulse setzen. Der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone trübte sich zwar zum zweiten Mal in Folge ein, allerdings von hohem Niveau aus. In Großbritannien hellte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor leicht auf. Die Notenbank des Landes gibt gegen 13.00 Uhr ihre Zinsentscheidung bekannt. Es wird nicht mit entscheidenden Kursänderungen gerechnet.

Ebenfalls ein Augenmerk werden Anleger auf amerikanische Konjunkturdaten legen. Veröffentlicht werden die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt sowie der ISM-Indikator für die Dienstleister. Außerdem werden Zahlen zum Auftragseingang in der Industrie erwartet./bgf/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0156 2017-08-03/12:48