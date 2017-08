Bern (ots) -



Im Juli sind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 24'885

neue Personenwagen immatrikuliert worden. Verglichen mit dem

Vorjahresmonat resultiert ein geringfügiger Rückgang von 4,6 Prozent

oder 1'189 Fahrzeugen. Nach einem Plus von 0,2 Prozent nach fünf und

0,6 Prozent nach sechs Monaten liegt der Markt für neue Personenwagen

per Ende Juli um 0,2 Prozent unter dem Vorjahresresultat. In den

ersten sieben Monaten wurden 183'803 Neuwagen zugelassen - 308

Einheiten weniger als im identischen Zeitraum 2016.



Angesichts des sehr guten Vorjahres stellt dies ein beachtliches

Resultat dar. «Damit liegt das von unseren Mitgliedern

prognostizierte Ergebnis von 305'000 neuen Personenwagen für das Jahr

2017 mehr als nur in Reichweite», fasst auto-schweiz-Direktor Andreas

Burgener zusammen.



Nach wie vor deutlichen Aufwind haben dabei die Personenwagen mit

Allradantrieb. Nach sieben Monaten liegt deren Marktanteil mit 46,1

Prozent 1,9 Prozentpunkte über dem Gesamt-Vorjahreswert und damit auf

Rekordkurs. In absoluten Zahlen wurden im laufenden Jahr 84'821 neue

Autos mit Allradantrieb zugelassen - 5'771 Fahrzeuge mehr als im

Vorjahr. Die alternativen Antriebe wachsen leicht auf 4,9 Prozent

Marktanteil (+0,5 Punkte). «Den grössten Anteil an dieser Zunahme

haben Autos mit Hybridantrieb sowie rein elektrische Personenwagen»,

erläutert Andreas Burgener.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



