03.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: RBI (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Am 31. Juli endete die Bewerbungsfrist für "Elevator Lab", das Fintech Accelerator Programm der Raiffeisen Bank International (RBI ) AG. Das Programm wurde am 1. Juni im Rahmen des Gründer- und Technologiefestival "Pioneers"17" von Johann Strobl, CEO der RBI, offiziell vorgestellt und auch von den 14 RBI-Netzwerkbanken in Zentral- und Osteuropa (CEE) mitgetragen. Insgesamt nutzten 336 Fintech Startups die Chance auf eine mögliche langfristige Kooperation mit der RBI-Gruppe...

Den vollständigen Artikel lesen ...