FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seine Klettertour der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1842 US-Dollar gehandelt und damit leicht unter dem Niveau vom frühen Handel. Am Vorabend war der Kurs erstmals seit Januar 2015 kurzzeitig über 1,19 US-Dollar bis auf 1,1910 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1829 Dollar festgesetzt.

Durchwachsene Konjunkturdaten aus dem Euroraum gaben der Gemeinschaftswährung keine klaren Impulse. Die Einzelhändler konnten ihre Umsätze im Juni überraschend weiter steigern. Die Unternehmensstimmung hat sich im Juli jedoch zum zweiten Mal in Folge und etwas deutlicher als zunächst geschätzt eingetrübt. Der entsprechende Indikator des Institut IHS Markit liegt aber weiter klar über der Wachstumsgrenze von 50 Punkten und in der Nähe ihres sechsjährigen Höchststandes.

Am frühen Nachmittag steht noch eine Zinsentscheidung in Großbritannien auf dem Programm. Experten erwarten aber keine Änderung der Geldpolitik durch die Bank von England. Zudem werden im weiteren Tagesverlauf noch Daten aus den USA zur Stimmung im Dienstleistungssektor, zu den Auftragseingängen in der Industrie und zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht./tos/jkr/zb

ISIN EU0009652759

AXC0160 2017-08-03/12:56