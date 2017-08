Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagsmittag kaum verändert mit einem kleinen Plus. Der SMI unternahm nach der Eröffnung einen Anlauf, um das Jahreshoch bei knapp 9'149 Punkten zu erreichen, fiel dann aber zeitweise wieder unter 9'100 Punkte zurück. Auch eine zweite Erholung stoppte einige Punkte unter der Jahresbestmarke. Unterstützung kommt weiterhin durch die Erholung des Euro zum Franken, der am Vorabend zeitweise über 1,15 CHF gestiegen war.

Der Dow Jones hatte am Vorabend erstmals über der Marke von 22'000 Punkten geschlossen. Am Morgen kam Unterstützung von Makrodaten aus Europa. So stieg der Einzelhandelsumsatz in der Eurozone überraschend und auch das vom Münchner ifo ermittelte Wirtschaftsklima für die Eurozone signalisiert starkes Wachstum. Demgegenüber trübte sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im Juli zum zweiten Mal in Folge ein, jedoch ausgehend von einem sehr hohen Niveau. Am Mittag folgt der BoE-Zinsentscheid und in den USA werden am Nachmittag die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, der Markit PMI Service, der ISM-Index und die Daten zum Auftragseingang Industrie veröffentlicht.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.50 Uhr 0,04% höher bei 9'126,41 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 0,08% auf 1'456,91 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,05% auf 10'394,07 Punkte.

