Stürze, Zusammenstöße oder spitze Gegenstände - beinahe nichts kann ihr etwas anhaben: Die neue Holz-Kevlar-Case Handyhülle von Pixum ist beinahe unkaputtbar. Das äußerst robuste Material Kevlar, aus dem die neue Pixum Handyhülle unter anderem besteht, hat seine Widerstandsfähigkeit bereits hinreichend unter Beweis gestellt. Es findet Verwendung bei kugelsicherer Schutzkleidung, in der Formel 1 und sogar in der Raumfahrt.



Zusätzlich zu diesem neuen Modell bietet Pixum ab sofort auch Holz-Case Handyhüllen und Leder-Case Handyhüllen an - alle individuell gestaltbar mit einem persönlichen Foto.



Es ist das Ärgernis eines jeden Smartphone- Besitzers: Der riesige Kratzer auf der Rückseite, die demolierte Kante oder die sogenannte 'Spider-App' - also ein zersplittertes Display. All das kann beim täglichen Gebrauch sehr leicht passieren, wenn das Smartphone nicht ausreichend geschützt ist.



Der Online-Fotoservice Pixum schafft Abhilfe mit seinen neuen Handyhüllen, die sich allesamt frei nach Wunsch mit eigenen Fotos gestalten lassen.



Die besonders robuste Holz-Kevlar Case Handyhülle von Pixum gibt es für die neuen iPhone Modelle 6, 6s und 7 zum Preis von 39,95 Euro. Außerdem hat Pixum ab sofort Holz-Case Handyhüllen und Leder-Case Handyhüllen für alle gängigen Smartphone-Modelle im Repertoire, jeweils für 24,95 Euro.



Die Holz-Case Handyhülle gibt es als Bambus- oder Walnuss-Ausführung. Sie zeichnet sich aus durch eine versiegelte Echtholz-Oberfläche, eine natürliche und individuelle Maserung sowie durch ein griffiges Soft-Touch-Material den Rändern.



Die Leder-Case Handyhülle von Pixum ist in braun, schwarz und weiß erhältlich. Sie besteht außen aus echten Lederfasern mit fühlbarer Struktur, innen aus weichem, hochwertigem Vlies.



Weitere Informationen zu sämtlichen verfügbaren Pixum Handyhüllen gibt es im Internet unter www.pixum.de/handyhuellen.



