Series-B-Investitionstunde, angeführt von Helios Capital und Mangrove Capital Partners, zur Skalierung seiner Proof-of-Concept-Plattform und Ausweitung der globalen Marktpenetration



prooV (https://goo.gl/BNfcFQ), die weltweit erste Pilot-as-a-Service-Plattform, die den Prozess des Proof-of-Concept (PoC) für Start-ups und Unternehmen beschleunigt, gab heute seine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 14 Millionen Dollar bekannt, die von Helios Capital und Mangrove Capital Partners angeführt wurde. Auch OurCrowd und Cerca Partners beteiligten sich an der Runde, wodurch sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 21,1 Millionen Dollar beläuft.



prooV wurde mit dem Ziel gegründet, die strapazierenden Probleme zu beseitigen, die für die Durchführung eines effektiven PoC sowohl für Start-ups als auch für Unternehmen bestehen. prooV verwaltet den gesamten PoC-Prozess, von der Entdeckung über ihr PoC und den Lösungsmarkt und über das Testen durch eine tiefe Spiegelung der Testumgebung des Unternehmens bis hin zur Bereitstellung der Technologie auf den Produktionsservern des Unternehmens. Aufgrund der sicheren Ausführung mehrerer PoCs gleichzeitig verlassen sich Unternehmen und Start-ups auf prooV, da sie dadurch unschätzbar viel Zeit und Geld im Vergleich zu herkömmlichen Prozessen sparen. Das Interesse an der Plattform hat prooV auf einen Weg eines beschleunigten Wachstums gebracht. Das Unternehmen wird die Finanzierungsmittel verwenden, um seine operative Präsenz und seine Belegschaft zu erweitern sowie um sein Plattformangebot weiter zu verbessern. prooV wird außerdem eine Niederlassung in New York eröffnen, um seinen wachsenden nordamerikanischen Kundenstamm zu unterstützen.



"Wir haben eine unglaubliche Nachfrage für unsere Plattform festgestellt, sowohl von führenden Start-ups als auch von globalen Unternehmen. Dies war nicht überraschend für uns, da prooV aus einem ernsthaften Schmerzerlebnis entstanden ist, das wir selbst durchlaufen haben, als wir in den letzten Jahren Technologieunternehmen aufgebaut haben", sagte Toby Olshanetsky, CEO und Mitbegründer von prooV. "Diese neue Finanzierungsrunde wird uns dabei helfen, mit unserer unternehmenseigenen Technologie noch weitere PoCs möglich zu machen und weiter in mehr Branchen und Märkte auf der ganzen Welt einzudringen.



Seit seiner globalen Einführung im September 2016 hat prooV ein weitläufiges Wachtstum durch Ungternehmen aus praktisch jeder Branche erfahren, die neuste Innovationen finden, testen und implementieren möchten. Bis heute haben sich mehr als 1.000 Unternehmen für die prooV-Plattform registriert.



"prooV hat sich als die einzige Plattform entpuppt, die wirklich auf die PoC-Probleme eingeht, die Unternehmen heutzutage plagen", sagte Edouard Ullmo, Managing Director bei Helios Capital. "Zu einem Zeitpunkt, da Unternehmen umgeben von den neusten und tollsten Technologien sind, um ihren Wettbewerbsvorteil zu verteidigen - ob dies Cybersicherheit, Blockchain, Mobil oder etwas anderes ist - dient prooV als der Kern der Innovation für sowohl Start-ups als auch Unternehmen."



"CIOs sind entscheidend für die Auswahl und Annahme neuer Technologien in Unternehmen", sagte Roy Saar, Partner bei Mangrove Capital Partners. "Wir bei Mangrove machen Unternehmen aus, die unserer Meinung nach echtes Potenzial haben, CIOs das Leben einfacher zu machen, und investieren in sie. WalkMe, das auch gerade eine große Finanzierungsrunde bekanntgegeben hat, hat mit seiner Digital-Adoption-Plattform darauf reagiert, während prooV dies mit seiner einzigartigen PoC-Plattform tut."



Über prooV



prooV (https://proov.io) ist die erste Pilot-as-a-Service-Plattform, die globale Unternehmen und Start-ups zusammenbringt, um Proof-of-Concepts (PoCs) durch remote, sichere und datenreiche Testumgebungen zu entdecken, zu verbinden, auszuführen und zu bewerten. Gegründet von Serienunternehmern, die die Ineffizienzen in den modernen PoC-Prozessen erkannt haben, bietet prooV radikale neue Ansätze für das Testen, das Tracking und die Analyse von Anbieterlösungen, wodurch der Weg von RFP zu PoC verkürzt wird.



