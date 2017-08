Das BIPV-Produkt wird zunächst nur auf Häusern von Mitarbeitern - darunter auch Führungskräften - installiert. Tesla verspricht jedoch, es will die Produktion seiner Solarziegel in der Gigawattfabrik in Buffalo zum Jahresende aufnehmen.Die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Tesla stand ganz im Zeichen der am vergangenen Freitag begonnenen Massenproduktion seines Elektroautos "Model 3". Allerdings gab es bedeutende Nachrichten auch aus dem Photovoltaik- und Speichergeschäft. So hat Tesla mit der Installation seines lang angekündigten Solardachs begonnen, wie aus dem am Mittwochabend veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...