Von Markus Fugmann

Eines muß man den Amerikaner ja lassen: sie haben einen radikalen Begriff von Freiheit und lehnen staatlichen Zwang ab, die Freiheit des Individuums ist das höchste Gut. Es sei denn, man hat schwarze Hautfarbe und die privatisierten Gefängnisse brauchen gute Auslastung - aber das ist ein anderes Thema..

Ein wichtiges Thema aber hier, bei uns, in einer vermeintlich freiheitlichen Demokratie, ist die autoritäre Neigung zur Zwangs-Beglückung. Wir müssen die Gebühren für den öffentlichen Rundfunk zahlen, weil das doch so gut ist für uns und unsere Demokratie. Und wir müssen, wenn wir ein Unternehmen haben, in einer Kammer Zwangsmitglied sein, ob wir wollen oder nicht. Weil das doch auch so gut ist für uns, wie gestern das Bundesverfassungsgericht in einem aus unserer Sicht skandalösen Urteil bestätigte.

Geklagt hatten zwei zwangsbeglückte Unternehmer - und verloren.

Muff alter Talare? Roben von Richtern des Bundesverfassungsgerichts Foto: Evilboy - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12392565

Ein Kernsatz des Urteils lautet:

"Die Einbindung in die Industrie- und Handelskammern im Wege der Pflichtmitgliedschaft ist gerechtfertigt. Die in § 1 IHKG normierten Aufgaben entsprechen der für die wirtschaftliche Selbstverwaltung typischen Verbindung von Interessenvertretung, Förderung und Verwaltungsaufgaben, die vom Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach als legitimer Zweck für die Pflichtmitgliedschaft angesehen wurde.

Gerade die Pflichtmitgliedschaft sichert, dass alle regional Betroffenen ihre Interessen einbringen können und diese fachkundig vertreten werden. Dies ist auch mit Blick auf die weiteren Aufgaben ...

