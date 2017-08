LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank setzt ihre extrem lockere Geldpolitik unverändert fort. Der Leitzins bleibt weiterhin auf dem historischen Tief von 0,25 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte. Auf dieses Niveau hatte die Notenbank den Zins kurz nach dem Brexit-Votum vom vergangenen Sommer reduziert.

Die Entscheidung vom Donnerstag war von Volkswirten erwartet worden. Auch das Volumen der Wertpapierkäufe zur Konjunkturstützung wurde wie erwartet mit 435 Milliarden Pfund unverändert gelassen.

Ausschlaggebend für den zusätzlich gelockerten geldpolitischen Kurs seit dem Brexit-Votum waren Risiken für die Wirtschaft, die zunächst nicht eingetreten waren. Inzwischen hat das Wachstum aber an Fahrt verloren und die Brexit-Verhandlungen kommen nur schleppend voran./tos/jkr/fbr

