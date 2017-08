Rochester, Michigan (ots/PRNewswire) - OneStream Software LLC (https://onestreamsoftware.com/), der führende Anbieter von Corporate Performance Management (CPM)-Lösungen, gab bekannt, dass seine jährliche Splash-Anwenderkonferenz in diesem Herbst nach Europa kommen wird. Am 28. September kommen am Veranstaltungsort The Brewery in London Finanz- und Beratungsfachleute aus der ganzen Welt zusammen, um einen ganzen Tag lang Erfahrungen mit Kunden- und Partnerimplementierungen auszutauschen und Tipps, Tricks und Best Practices von OneStream-Experten zu erfahren.



"Wir freuen uns, unsere erste EMEA-fokussierte Anwenderkonferenz, Splash 2.0, in London zu veranstalten", sagte Tom Shea, President von OneStream Software. "Unsere europäische Kunden- und Partnerbasis ist enorm gewachsen und wir glauben es ist an der Zeit, den Tagungsort auf Europa auszuweiten. Als führender Anbieter von Corporate-Performance-Management-Lösungen für On-Premise und Cloud freuen wir uns, unseren Kunden, Partnern und Unternehmen, die ihren CPM-Prozess mit unserer SmartCPM-Plattform optimieren wollen, diese Möglichkeit zu eröffnen."



OneStream-Kunden und -Partner werden sich auf der Konferenz zusammen mit den eigenen Experten von OneStream über ihre Implementierungserlebnisse austauschen. Darüber hinaus werden Finanzexperten und Fachleute aus der ganzen Welt Best-Practices-Sitzungen anbieten und an Breakout-Sessions teilnehmen, die verschiedene Aspekte der zukünftigen Finanzberichterstattung, Budgetierung, Prognose und Analyse abdecken.



"Splash 2.0 bringt die OneStream-Community zusammen, um sich intensiver mit unserer SmartCPM-Lösung zu beschäftigen, und Teilnehmer erhalten so die Möglichkeit die visionären Köpfe hinter unserer Plattform aus erster Reihe zu erleben", sagte Ricardo Rasche, Geschäftsführer EMEA bei OneStream Software. "Wir haben uns nach wie vor zu 100 % dem Erfolg unserer Kunden verschrieben. Wir glauben, dass Splash 2.0 dazu beitragen wird, den Wert für unseren vielfältigen und erweiterten Kundenstamm zu optimieren, indem wir neben einer großartigen Networking-Chance auch relevante Fallstudien anbieten."



Die Splash 2.0 Anwenderkonferenz wird von den OneStream Partnern Agium EPM, Altius, Alui, B-Eye Solutions, Concentric Solutions, Finext, RSVP Management Solutions und Satriun Group gesponsert.



Entdecken Sie, wie OneStream Software das Office of Finance umwandelt. Weitere Informationen zu Splash 2.0 finden Sie unter onestreamsoftware.com/splash (http://info.onestreamsoftware.com/splash-2.0-9/28/2017)



Informationen zu OneStream Software



OneStream Software ist ein privat geführtes Softwareunternehmen, das vom gleichen Team gegründet wurde, das die führenden Finanzlösungen des letzten Jahrzehnts erfunden hat. Wir bieten eine intelligente Corporate Performance Management Plattform, die es dem Unternehmen ermöglicht, die Finanzkonsolidierung, die Berichterstattung, die Budgetierung und die Prognose zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter onestreamsoftware.com (https://onestreamsoftware.com/)



