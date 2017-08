London - Die globalen Renditen haben sich ausgehend von extrem niedrigen Niveaus erholt, da zunehmend damit gerechnet wird, dass die wichtigen Zentralbanken die quantitative Lockerung einstellen und die Geldpolitik normalisieren, so die Experten von ETF Securities.Der Wechsel in der Tonart der Zentralbanken in den westlichen Industrieländern habe zu einer zweiwöchigen Schwächephase bei globalen Staatsanleihen beigetragen. Im Juni und Anfang Juli seien die Renditen globaler Staatsanleihen um durchschnittlich 25 Basispunkte gestiegen.

