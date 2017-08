Liebe Leser,

im September wird laut Medienberichten ein Darlehen in Höhe von 36 Mio. Euro fällig, das die Constantin Medien AG bei der Unicredit tilgen muss. Im April 2018 folgt die Rückzahlung einer Anleihe in Höhe von 65 Mio. Euro. Gemäß eines Artikels der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" von Anfang Juli bastelt die Constantin derzeit an einer Finanzierungslösung, die eigentlich bis Ende September stehen sollte. Wichtigster Baustein: Der Verkauf des Fernsehsenders Sport1. Doch ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...