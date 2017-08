Frankfurt am Main - Der Euro hat am Donnerstag seine Klettertour der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1838 Dollar gehandelt und damit leicht unter dem Niveau vom frühen Handel. Am Vorabend war der Kurs erstmals seit Januar 2015 kurzzeitig über 1,19 Dollar bis auf 1,1910 Dollar geklettert. Auch zum Franken fiel der Euro zurück - zuletzt Euro wieder unter die Marke von 1,15 CHF zurück (1,1483) gehandelt. Der Dollar stand zum Franken kaum ...

