03.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: red-stars.com (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die red-stars.com data AG (www.red-stars.com) erwarbt durch Kapitalerhöhung 25% an der ecosio GmbH (www.ecosio.com). Die Transaktion wurde soeben geclosed. Damit erweitert sich das red-stars-Portfolio an Tools zur digitalen Transformation im B2B-Umfeld um EDI ("Electronic Data Interchange") und SRM ("Supplier Relationship Management"). Alle Angebote von ecosio sind Cloud-basierend, "State-of-the-Art"-Technologie, in sicherstem Umfeld und extrem skalierbar. Weitere...

Den vollständigen Artikel lesen ...