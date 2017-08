BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 02-Aug-17



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 02/08/2017 IE00B88D2999 10203 GBP 2170100.046 212.6923499 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 02/08/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6475525.131 17.18366087 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 02/08/2017 IE00B7SD4R47 45112 EUR 9420785.01 208.8310208 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 02/08/2017 IE00B8JF9153 2675075 EUR 21754898.7 8.1324444 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 02/08/2017 IE00B878KX55 34587 EUR 8051169.009 232.7802067 Daily ETP



Boost ShortDAX 02/08/2017 IE00B8GKPP93 729699 EUR 5785032.146 7.9279705 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 02/08/2017 IE00B7Y34M31 10054 USD 4819238.836 479.3354721 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 02/08/2017 IE00B8K7KM88 4147764 USD 34954845.18 8.4273949 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 02/08/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7624786.923 814.8751654 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 02/08/2017 IE00B8VZVH32 5240767 USD 21588918.82 4.1194197 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 02/08/2017 IE00B7ZQC614 302741567 USD 206904818.6 0.6834371 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 02/08/2017 IE00B7SX5Y86 249883 USD 20616607.36 82.5050418 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 02/08/2017 IE00B8HGT870 805348 USD 18793453.31 23.3358167 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 02/08/2017 IE00B6X4BP29 16475 USD 1848633.659 112.2084163 Daily ETP



Boost Copper 3x 02/08/2017 IE00B8JVMZ80 265080 USD 5541669.569 20.9056495 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 02/08/2017 IE00B8KD3F05 39997 USD 3033988.354 75.855398 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 02/08/2017 IE00B8VC8061 129970576 USD 41062708.83 0.3159385 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 02/08/2017 IE00B76BRD76 207882 USD 7836960.564 37.699082 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 02/08/2017 IE00B7XD2195 5607197 USD 20214753.18 3.6051441 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 02/08/2017 IE00B8JG1787 9215 USD 987921.8195 107.2080108 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 02/08/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2368070.506 42.15148641 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 02/08/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2011456.014 67.27277638 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 02/08/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 408583.5895 155.5323904 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 02/08/2017 IE00BBGBF313 404395 GBP 22111987.66 54.67918165 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 02/08/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2778683.849 210.7298535 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 02/08/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 279992819.2 5436.753771 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 02/08/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 138385926.3 17000.72804 Daily ETP



Boost Palladium 02/08/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 756662.8863 55.698409 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 02/08/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 846401.2037 113.2915545 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 02/08/2017 IE00B94QL251 4863 USD 654807.6997 134.6509767 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 02/08/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 259443.2931 4.6369733 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 02/08/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 373140.8647 71.7578586 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 02/08/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 647509.1633 87.5722428 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 02/08/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 496358.0776 83.323498 Daily ETP



Boost Silver 2x 02/08/2017 IE00B94QL921 7515 USD 478356.0037 63.6534935 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 02/08/2017 IE00B94QL699 14638 USD 663592.9484 45.3335803 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 02/08/2017 IE00B873CW36 2069014 EUR 23482504.26 11.3496111 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 02/08/2017 IE00B8NB3063 402266 EUR 33740677.02 83.876532 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 02/08/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1556413.149 121.7850664 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 02/08/2017 IE00BKS8QM96 238001 EUR 12981851.22 54.5453642 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 02/08/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 931082.4858 127.545546 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 02/08/2017 IE00BKS8QN04 1136059 EUR 67499260.17 59.415277 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 02/08/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115415.3551 140.5789952 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 02/08/2017 IE00BKS8QQ35 196340 GBP 9999680.236 50.93042802 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 02/08/2017 IE00BKT09032 2500 USD 271978.0953 108.7912381 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 02/08/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10220376.82 77.3035286 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 02/08/2017 IE00BLS09N40 363725 EUR 15210326.07 41.8182035 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 02/08/2017 IE00BLS09P63 531820 EUR 8936809.963 16.8042006 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 02/08/2017 IE00BLNMQS92 33777 EUR 3380152.156 100.0725984 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 02/08/2017 IE00BLNMQT00 93204 EUR 4315617.123 46.3029175 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 02/08/2017 IE00BVFZGC04 228808 USD 3601195.406 15.7389401 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 02/08/2017 IE00BVFZGF35 14077 USD 1488487.796 105.7389924 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 02/08/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1236880.113 26.6655193 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 02/08/2017 IE00BVFZGH58 13560 USD 1035346.618 76.3529954 Short Daily ETP



Boost Brent 02/08/2017 IE00BVFZGD11 447613 USD 7557899.983 16.8848983 Oil ETC



Boost Gold 02/08/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2893608.967 26.0995866 ETC



Boost Natural Gas 02/08/2017 IE00BVFZGL94 32751 USD 754376.6039 23.0336968 ETC



Boost BTP 10Y 5x 02/08/2017 IE00BYNXNS22 82650 EUR 4231891.46 51.2025585 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 02/08/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3200792.821 53.6361824 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 02/08/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1472425.844 76.4737636 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 02/08/2017 IE00BYNXPK85 4003 EUR 286209.7961 71.4988249 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 02/08/2017 IE00BYNXPM00 2962 EUR 291617.5683 98.4529265 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 02/08/2017 IE00BYTYHS72 475299 USD 11758314.59 24.7387741 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 02/08/2017 IE00BYTYHR65 75057 USD 2561398.297 34.1260415 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 02/08/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 5332266.95 210.7115684 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 02/08/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 335746.0799 30.5223709 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 02/08/2017 IE00BYTYHQ58 14540406 USD 7388208.573 0.5081157 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 02/08/2017 IE00BYMB4Q22 164672 EUR 25248527.99 153.3261756 ETP



























































