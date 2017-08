Aufgrund des Brexits klafft im EU-Haushalt bald eine Lücke von zehn Milliarden Euro pro Jahr. EU-Kommissar Günther Oettinger soll das Geld auftreiben - und muss den Deutschen dafür eine unpopuläre Botschaft verkaufen.

Für Günther Oettinger gehört der Ausnahmezustand jetzt zum Alltag. Vier bis fünf Stunden pro Woche muss der deutsche EU-Kommissar in seinem Terminkalender frei halten, um sich dem Brexit und dessen finanziellen Folgen zu widmen. Sein Chef, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, hat es da leichter. Der kokettiert gerne damit, dem britischen EU-Ausstieg gerade einmal 30 Minuten in der Woche zu widmen. Frei nach dem Motto: Reisende soll man nicht aufhalten.

Oettinger hingegen hat keine Wahl. Seit Januar ist er für die Finanzen der EU zuständig. Im Gegensatz zu Juncker muss er sich schon heute intensiv mit den unangenehmen Details der Scheidung beschäftigen. Die historische Absetzbewegung der Briten stellt den Schwaben vor eine gigantische Herausforderung: Weil sich mit Großbritannien ein Nettozahler aus der Union verabschiedet, klafft ab 2020 im EU-Haushalt eine Lücke von zehn Milliarden Euro. Und das jährlich. Das Loch könnte sogar doppelt so groß ausfallen, wenn sich die EU stärker in neuen Feldern wie Verteidigung und Migration engagiert. Die große Frage also: Wie soll man es füllen? Und wer?

Ende Juni wagte Oettinger erste Antworten. In einem Papier zu den künftigen EU-Finanzen skizzierte er fünf mögliche Szenarien. Das klang nach einer offenen Zukunft, nach Optionen und Verhandlungsspielräumen. Doch egal, welches Szenario sich am Schluss durchsetzen wird, schon jetzt steht eines fest: Deutschland wird künftig mehr nach Brüssel überweisen müssen. "Juncker hat Oettinger den Job anvertraut, damit er Berlin dazu bringt, mehr zu zahlen", sagt ein hoher EU-Beamter. Das politische Kalkül dahinter: Nur ein Deutscher kann den eigenen Landsleuten beibringen, dass ein höherer Scheck für Brüssel unumgänglich ist.

Wie hoch der aber genau ausfallen soll - in dieser Frage ist Oettinger schon erkennbar auf Beruhigungsmission. Er spricht pro Jahr von einem "überschaubaren einstelligen Milliardenbetrag, der sicher kleiner als fünf Milliarden Euro sein wird". Konkreter wird da Jörg Haas vom Jacques Delors Institut in Berlin. Er hat einen Aufschlag von drei Milliarden Euro pro Jahr errechnet - vorausgesetzt, der Haushaltsumfang verharrt bei einem Prozent der Wirtschaftsleistung der Mitglieder. Für Deutschland würden die Einzahlungen dann um knapp 15 Prozent steigen. Andere Länder müssten mit höheren Aufschlägen rechnen: Der schwedische Beitrag würde nach der Berechnung um fast 16 Prozent wachsen. Schweden hat aber, wie Österreich auch, bereits dezidiert angekündigt, dass es nicht bereit ist, mehr in den EU-Haushalt einzuzahlen.

Oettinger und den Regierungschefs stehen also auch EU-intern harte Brexit-Verhandlungen bevor. Selbst in guten Zeiten sind die Mitgliedsländer beim alle sieben Jahre wiederkehrenden Kampf um das Geld jedes Mal böse aneinandergeraten. "So können wir nicht weitermachen", kommentierte ...

