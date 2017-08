DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.473,00 -0,02% +10,58% Euro-Stoxx-50 3.463,61 +0,12% +5,26% Stoxx-50 3.094,61 +0,18% +2,79% DAX 12.157,45 -0,20% +5,89% FTSE 7.425,74 +0,19% +3,96% CAC 5.129,14 +0,43% +5,49% Nikkei-225 20.029,26 -0,25% +4,79% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,78 -4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,73 49,59 +0,3% 0,14 -12,7% Brent/ICE 52,49 52,36 +0,2% 0,13 -10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,15 1.266,70 -0,4% -4,56 +9,6% Silber (Spot) 16,48 16,58 -0,6% -0,11 +3,5% Platin (Spot) 950,00 947,50 +0,3% +2,50 +5,1% Kupfer-Future 2,87 2,88 -0,6% -0,02 +13,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Vermutlich mit kleinen Verlusten wird die Wall Street am Donnerstag starten. Damit könnte der Dow-Jones-Index die Marke von 22.000 Punkten wieder aufgeben, die er am Vortag erstmals in seiner Geschichte erobert hatte. Teilnehmer sehen darin aber nur eine Gegenbewegung nach einigen freundlichen Handelstagen. Zudem dürfte eine gewisse Zurückhaltung vor dem Juli-Arbeitsmarktbericht am Freitag herrschen, der nach der Teuerung das wichtigste Kriterium für die Geldpolitik der Notenbank liefert. Aber auch am Donnerstag steht eine Reihe Konjunkturdaten auf der Agenda, unter anderem zur Dienstleistungsbranche und zu Industrieaufträgen.

Im wesentlichen spielt aber die Musik bei den Einzelwerten, die von den Quartalsberichten bewegt werden. An vorderster Front steht Tesla. Der Verlust des Elektroautobauers fiel nicht so hoch aus wie erwartet und der Umsatz übertraf die Prognosen. Die Aktie gewinnt vorbörslich 5,8 Prozent. Take-Two Interactive Software dürften ebenfalls vorrücken. Das Unternehmen hatte einen starken Umsatzanstieg gemeldet und zugleich den Umsatzausblick angehoben. Fitbit verzeichnete zwar einen Umsatzrückgang, der Anbieter von tragbaren Fitnessmessgeräten schnitt damit aber dennoch besser ab, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie steigt um 3,8 Prozent. Zynga meldete den besten Umsatz seit vier Jahren. Der Kurs wird ebenfalls im Plus erwartet. Auf der Verliererseite dürften sich Hogologic befinden. Der Medizintechnikanbieter hat beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, beim Ergebnis aber verfehlt wegen einer rückläufigen Bruttomarge. Für Marathon Oil dürfte es nach einer erhöhten Produktionsprognose aufwärts gehen. Mit dem Zweitquartalsgewinn je Aktie verfehlte Marathon die Analystenerwartungen aber knapp.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,25% zuvor: 0,25% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 241.000 zuvor: 244.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,2 zuvor: 54,2 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +3,0% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,4 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa handeln am Donnerstagmittag im Minus. Einen Belastungsfaktor liefert der teure Euro, der mit Kursen von 1,1850 Dollar weiterhin für latenten Abwärtsdruck sorgt. Zudem kann die Berichtssaison nicht überzeugen. Geprägt wird die Kursfindung von der Berichtssaison, am Donnerstag haben allein sieben der 30 DAX-Unternehmen ihre Zahlen zum vergangenen Quartal oder zum ersten Halbjahr auf den Tisch gelegt. Ein enttäuschender Auftragseingang bremst den Kurs von Siemens, der um 3,3 Prozent fällt. Beiersdorf (minus 2,5 Prozent) hat im ersten Halbjahr mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Geschmälert wurde das Wachstum allerdings von einem weltweiten Cyber-Angriff auf Computersysteme, der auch die IT-Systeme von Beiersdorf lahmgelegt hatte. Der verhaltene TV-Werbemarkt hat sich im zweiten Quartal bei der Prosiebensat.1 Media (minus 2,5 Prozent) bemerkbar gemacht. Positiv bewerten Händler dagegen die Zahlen der Deutschen Telekom. Der Kurs steigt um 1 Prozent. BMW kommen nach ihren Zahlen um 0,7 Prozent voran. Im Blick steht die Marge von 9,7 Prozent, sie hat die Erwartung von 9,4 Prozent deutlich geschlagen. In Europa steigen Unicredit um 4,9 Prozent, nachdem der Finanzkonzern die Erwartungen an die Quartalszahlen auf der operativen Seite übertroffen hat. Leicht im Minus mit 0,2 Prozent zeigen sich Axa in Paris trotz guter Zahlen. In der zweiten Reihe des deutschen Markts reagieren Nordex mit einem Plus von 4 Prozent auf die Bestätigung des Ausblicks. Medigene geben dagegen nach Zahlen knapp 6,5 Prozent ab. Rheinmetall wiederum steigen um 0,5 Prozent, nachdem der Konzern sowohl den Umsatz- als auch den Margenausblick angehoben hat. Dürr stehen mit einem Minus von 4,5 Prozent unter Druck. Ergebnisseitig ging es bei dem im MDAX notierten Unternehmen allerdings überraschend abwärts.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.15 Uhr Mi, 17.21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1839 -0,03% 1,1843 1,1860 +12,6% EUR/JPY 130,89 -0,13% 131,06 130,95 +6,5% EUR/CHF 1,1483 -0,01% 1,1484 1,1472 +7,2% EUR/GBP 0,8976 +0,26% 0,8953 1,1162 +5,3% USD/JPY 110,57 -0,09% 110,68 110,42 -5,4% GBP/USD 1,3185 -0,32% 1,3228 1,3237 +6,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben die Anleger nach der jüngsten Aufwärtstendenz Gewinne mitgenommen. Etwas getrübt wurde die Stimmung von den Sanktionen der USA gegen Russland, Nordkorea und Iran. Zudem drohte Trump zuletzt auch China handelspolitische Maßnahmen an. Für leichte Kaufzurückhaltung sorgte auch, dass am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten für Juli anstehen. Bis auf die Börse in Seoul fielen die Gewinnmitnahmen aber moderat aus. Dass die chinesische Notenbank dem Bankensystem am Vortag keine frische Liquidität zugeführt und am Donnerstag sogar etwas Liquidität entzogen habe, mache die Akteure in Schanghai vorsichtiger, hieß es. Auch in Taiwan wurden Gewinne mitgenommen. Taiwan Semiconductor und Largan - als Zulieferer am Vortag noch Profiteure der guten Apple-Zahlen - kamen um jeweils gut 1 Prozent zurück. In Seoul verlor der Kospi 1,7 Prozent. Unter anderem belastete das Indexschwergewicht Samsung. Die Aktie büßte nach ihrer Rekordjagd 2,5 Prozent ein. Das Minus der Samsung-Aktie falle zeitlich zusammen mit der ersten Anhörung des Quasi-Unternehmenschefs im Zuge der Untersuchungen gegen ihn wegen Korruptionsverdachts, bemerkten Marktbeobachter. Weiter stark unter Druck standen Korea Aerospace im Zuge laufender Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen des Verdachts auf Bilanzmanipulation. Aufwärts ging es in Tokio mit den Aktien der Fluggesellschaften. Nach Japan Air Lines im früheren Wochenverlauf wartete auch All Nippon Airways (ANA) mit starken Erstquartalszahlen auf. ANA hoben um 5,4 Prozent ab und Japan Air Lines machten weitere 0,7 Prozent gut. Nach Vorlage von Geschäftszahlen verbilligten sich Japan Tobacco um 0,6 Prozent und Mazda legten um 0,2 Prozent zu. Standard Chartered vollzogen in Hongkong die Verluste vom Vortag in ndon nach einer Dividendenenttäuschung nach. Die Aktie verlor 6,6 Prozent. In Sydney gaben Rio Tinto nach dem im Handel als wenig inspirierend bezeichneten Halbjahresbericht um 2,5 Prozent nach. Nach enttäuschenden Geschäftszahlen gehörte die Aktie des Versicherers Suncorp mit einem Abschlag von 6,4 Prozent zu den größten Verlierern.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich die Risikoprämien auf Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Donnerstag. "Die Credits bleiben stabil, die Renditen der Corporates niedrig, und die Risikoaufschläge verharren auf sehr niedrigem Niveau", sagt ein Händler. Auch die Tapering-Diskussion belaste den Markt bisher nicht. Die gute Konjunktur und die reichliche Liquidität stabilisierten den Markt, der auch von der Verknappung des Angebots durch die EZB-Käufe profitiere.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Merck verdient weniger als erwartet und senkt Umsatzprognose

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat im zweiten Quartal weniger verdient und umgesetzt als am Markt erwartet. Wegen der starken Aufwertung der Euro gegenüber dem US-Dollar und verschiedenen Währungen von Schwellenmärkten senkte der Konzern seinen Ausblick für das Umsatzwachstum im laufenden Jahr. Die Prognose für den operativen Gewinn bestätigte Merck jedoch.

Telekom verdient mehr und erhöht nach US-Tochter Ergebnisprognose

Die Deutsche Telekom hat, getrieben von ihrer Ertragsperle T-Mobile US, im zweiten Quartal mehr verdient und ihre Jahresprognose für das bereinigte EBITDA erhöht. Doch auch auf dem Heimatmarkt setzte sich der Aufwärtstrend fort. An seinen übrigen Jahreszielen hält der Bonner DAX-Konzern unverändert fest.

Adidas profitiert von Westeuropa und China

Starke Geschäfte in den USA, Westeuropa und China haben Adidas im zweiten Quartal 2017 auch unter dem Strich eine rasante Gewinnsteigerung beschert. Wie das Unternehmen mitteilte, kletterte der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen in dem Dreimonatszeitraum um 15,5 Prozent auf 347 Millionen Euro. Mit der Marke Reebok erzielte Adidas ein Umsatzplus von 7,9 Prozent, das Plus lag aber weiter hinter dem der Marke Adidas von 21,4 Prozent im zweiten Quartal.

BMW überrascht mit Gewinnsprung - Marge wächst trotz hoher Kosten

Beflügelt von guten Autoverkäufen in China hat BMW im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis gesteigert. Trotz hoher Vorleistungen für die groß angelegte Modelloffensive, mit der BMW wieder an die Spitze im Premiumsegment will, kletterte das operative Ergebnis stärker als erwartet. Den Margenausblick für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern.

Telekom-CFO sieht US-Tochter gut für die Zukunft aufgestellt

Der Finanzvorstand der Deutschen Telekom sieht die US-Tochter in jeder Hinsicht gut für die Zukunft aufgestellt. T-Mobile US habe mit seinem Spektrum mittlerweile ein Niveau erreicht, das sich in allen Bereichen mit dem der beiden größten Konkurrenten Verizon und AT&T messen könne, sagte Thomas Dannenfeldt während der Telefonkonferenz.

Allianz verhandelt über Einstieg bei britischem Versicherer

Die Allianz steht möglicherweise vor einem Zukauf in Großbritannien. Der Versicherer Liverpool Victoria Friendly Society Limited bestätigte in einer Mitteilung an die Londoner Börse Medienberichte, nach denen er mit der Allianz über einen Verkauf eines Minderheitsanteils an einer Sparte verhandelt. Eine Allianz-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme ab.

Beiersdorf wächst und bestätigt nach Cyber-Attacke Jahresziele

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im ersten Halbjahr mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Geschmälert wurde das Wachstum allerdings von einem weltweiten Cyber-Angriff auf Computersysteme, der auch die IT-Systeme von Beiersdorf lahmgelegt hatte. Dies habe zu einer Verschiebung von Umsatzteilen in das dritte Quartal geführte, teilte der Hersteller von Marken wie Nivea, Eucerin, Tesa und Labello mit. Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern.

Conti verdient deutlich weniger - Umsatzprognose erneut erhöht

Belastet von höheren Rohstoffkosten hat Continental im zweiten Quartal trotz eines Umsatzanstiegs deutlich weniger verdient. Gestiegene Preise für Kautschuk führten in der Reifensparte zu einem Gewinneinbruch, den Conti auch mit einem erneut starken Autoteilegeschäft nicht kompensieren konnte. Den Umsatzausblick für das Gesamtjahr erhöhte das Unternehmen erneut. Die Gewinnprognose wurde dagegen trotz nicht ganz so hoher Belastungen bestätigt.

Prosieben gleicht schwachen TV-Werbemarkt mit Digitalwachstum aus

Der verhaltene TV-Werbemarkt hat sich im zweiten Quartal bei der Prosiebensat.1 Media SE bemerkbar gemacht. Rückläufige Erlöse im TV-Geschäft glich der Konzern aber mit einem erneut hohen Wachstum der E-Commerce-Aktivitäten aus. Die Jahresprognose bestätigte das DAX-Unternehmen, wird jedoch beim Ausblick auf den Markt für Fernsehwerbung pessimistischer.

Fraport übertrifft Erwartungen klar - Wachstum in Frankfurt treibt

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im zweiten Quartal bei steigenden Umsätzen deutlich mehr verdient. Basis der guten Ergebnisse waren die starken Passagierzahlen am Heimatflughafen Frankfurt, wo der Flughafenbetreiber in den vergangenen Monaten deutlich zulegen konnte. Am Finanzausblick für das Gesamtjahr hält die Fraport AG fest.

Evonik bestätigt nach gutem Quartal Ziele 2017

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat im zweiten Quartal weiter von einer hohen Nachfrage nach Produkten seiner Sparte Performance Materials profitiert und Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Ergebnisseitig wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Den im März genannten Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen aus Essen.

Dürr sieht sich nach Rekordauftrag im Plan

Der Lackieranlagenspezialist Dürr hat im zweiten Quartal zwar deutlich mehr Aufträge hereingeholt. Ergebnisseitig ging es bei dem im MDAX notierten Unternehmen allerdings überraschend abwärts. Der Ausblick für 2017 gilt weiter, wobei Dürr etwas zuversichtlicher wird.

Stada bestätigt nach gutem 2. Quartal die Prognose

Der Arzneimittelhersteller Stada hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Getragen wurde das Wachstum sowohl von Generika als auch Markenprodukten. Stada rechnet im Gesamtjahr weiterhin mit einen um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigten Konzernumsatz zwischen 2,28 und 2,35 Milliarden Euro, einem bereinigten EBITDA von 430 bis 450 Millionen Euro und einem bereinigten Konzerngewinn zwischen 195 bis 205 Millionen Euro.

Rheinmetall erhöht Umsatz- und Margenprognose

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall wird nach einem starken ersten Halbjahr optimistischer für das Gesamtjahr. Das Unternehmen hob sowohl die Umsatz- als auch die Margenprognose an. In der ersten Jahreshälfte trugen beide Sparten zum Wachstum bei. Der Konzernumsatz stieg im Zeitraum von Januar bis Juni um 8 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Das operative Konzernergebnis kletterte um 30 Prozent auf 134 Millionen Euro.

Deutsche Postbank wird zuversichtlicher

Die Deutsche Postbank hat im ersten Halbjahr unter anderem dank Kostensenkungen deutlich mehr verdient. Für das Gesamtjahr ist die Tochter der Deutschen Bank nun optimistischer. Die Zusammenführung der Postbank mit dem Privatkundengeschäft des Mutterkonzern schreitet unterdessen laut Vorstandschef Frank Strauß planmäßig voran.

Morphosys kommt mit seinen Medikamentenprogrammen voran

Der Biotechnologiekonzern Morphosys hat im ersten Halbjahr seinen Verlust ausgeweitet. Das war allerdings höheren Aufwendungen für die klinische Entwicklung der firmeneigenen Produktkandidaten geschuldet, der Konzern kommt mit seinen Medikamentenprogrammen voran. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der TecDAX-Konzern. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 lag der Konzernumsatz mit 23,6 annährend auf Vorjahresniveau von 24,3 Millionen Euro.

Nordex verzeichnet Gewinneinbruch - Ziele 2017 haben Bestand

Der Windanlagenbauer Nordex hat den Umsatz im ersten Halbjahr zwar leicht gesteigert, den Konzerngewinn aber mehr als halbiert. Wegen eines rückläufigen Neugeschäfts in Europa ging auch der Auftragseingang zurück. An den Zielen für 2017 hält das im TecDAX notierte Unternehmen aber weiter fest.

Compugroup bestätigt Jahresprognose

Die Compugroup Medical SE hat im zweiten Quartal Umsatz und operativen Gewinn leicht gesteigert. Das auf Software für die Gesundheitsbranche spezialisierte TecDAX-Unternehmen bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

Medigene bestätigt Prognose für 2017

Das Biotechnologie-Unternehmen Medigene hat im zweiten Quartal seinen Verlust aufgrund von höheren Ausgaben für Forschung und Entwicklung ausgeweitet. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das TecDAX-Unternehmen.

Deutz holt mehr Aufträge herein und hält an Zielen 2017 fest

Der Motorenhersteller Deutz hat dank einer anhaltend positiven Marktentwicklung im zweiten Quartal einen höheren Umsatz und Auftragseingang erzielt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Kölner Unternehmen. Demnach werden ein deutlicher Umsatzanstieg sowie eine moderate Steigerung der EBIT-Marge erwartet.

Rhön-Klinikum bestätigt nach Halbjahr Prognose 2017

Der Klinikbetreiber Rhön-Klinikum hat im ersten Halbjahr 2017 an seinen fünf Standorten insgesamt 422.950 Patienten behandelt und damit einen Umsatz von 598,4 Millionen Euro erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 50,2 Millionen Euro. Vergleichszahlen für 2016 nannte die im SDAX notierte Gesellschaft nicht.

Dic Asset profitiert von günstigen Finanzierungskonditionen

Der Immobilieninvestor Dic Asset hat im ersten Halbjahr 2017 aufgrund verbesserter Finanzierungskonditionen mehr verdient. Die in der Immobilienbranche wichtige Ergebnisgröße zur Beurteilung der operativen Geschäftsentwicklung, die Funds from Operations (FFO), stiegen um 8 Prozent auf 29,8 Millionen Euro. Aufgrund des Marktumfelds wird das prognostizierte Ankaufsvolumen für das Geschäftsjahr 2017 von 500 Millionen auf 350 Millionen Euro gesenkt.

Baywa AG steigert Umsatz und Ergebnis, positiver Ausblick

Der Handels- und Dienstleistungskonzern Baywa hat im ersten Halbjahr 2017 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Wesentlicher Ergebnistreiber war dabei das Geschäftsfeld Regenerative Energien mit der Vermarktung seiner internationalen Wind- und Solarparks. Für das Gesamtjahr gibt sich das Unternehmen optimistisch.

Homag verzeichnet große Nachfrage - Ordereingang ein Drittel höher

Der Maschinen- und Anlagenbauer für die holzbearbeitende Industrie Homag hat im ersten Halbjahr eine starke Nachfrage nach seinen Produkten und Lösungen verzeichnet. Der Auftragseingang des in Schopfloch ansässigen Unternehmens kletterte um 33 Prozent auf 734 Millionen Euro. Der Auftragsbestand stieg per Ende Juni auf 542 (Vorjahr 527) Millionen Euro.

Progress Werk Oberkirch verzeichnet hohe Kundennachfrage

