Spitzenkoch Jörg Wörther im Seehotel Grüner Baum in Hallstatt



Hallstatt (ots) - Monika Wenger- Petereder,Inhaberin des Seehotels Grüner Baum in Hallstatt und Jörg Wörther,seines Zeichens einer der höchst prämierten Köche Österreichs und berühmt für seine puristische Küche, sind eine kulinarische Allianz eingegangen. Diese steht unter dem Motto:



Zwtl.: E. A. T. Enjoy Alpine Taste nach den 5 Elementen



Jörg Wörther konzipiert,coacht und begleitet diesen kulinarischen Weg als Patron.



Wörther hat eine neue Küchencrew installiert.Das Team,das aus Christian Steuer, Johann Mohr und Manuel Klein besteht, unterstützt Jörg Wörther in der täglichen Umsetzung.



Unter dem Motto E.A.T. Enjoy Alpine Taste hat Jörg Wörther die typischen Salzkammergut Spezialitäten neu interpretiert. Die hochwertigsten Lebensmittel bezieht das Team von spezialisierten Produzenten aus der Region.Gewürzt wird hauptsächlich mit gepressten Obst- und Gemüsesäften,die die Speisen neben ihrem hervorragenden Geschmack, auch höchst bekömmlich machen.



In Kombination mit der einzigartigen Lage des Hotels und Restaurants direkt am Ufer des Hallstättersees wird das Essen ein Genuss für alle Sinne. Passend zu den neuen Salzkammergut Gerichten wurde auch die Weinkarte von Franz Schafelner neu zusammengestellt und ergänzt auf famose Art das Ensemble.



Gegen Voranmeldung lässt es sich Jörg Wörther nicht nehmen, seine Gäste persönlich zu bekochen.



EAT -Enjoy Alpine Taste Datum: 4.8.2017 Ort: Hallstatt Url: www.gruenerbaum.cc



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Monika Wenger-Petereder, Jörg Wörther Seehotel Grüner Baum Marktplatz 104, 4830 Hallstatt Tel.: +43 6134 / 8263 -0 monika.wenger@gruenerbaum.cc office@joerg-woerther.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4049/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Tourismusverband Inneres Salzkammergut newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63179 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63179.rss2