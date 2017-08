Unterföhring (ots) - - Alle neuen Begegnungen des 2. Spieltags der 2. Bundesliga von Freitag bis Montag live und exklusiv bei Sky



- Die ersten Highlights im Free-TV am Freitagabend ab 22.30 Uhr und Sonntagabend ab 19.30 Uhr auf Sky Sport News HD



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Die 2. Bundesliga meldete sich vergangene Woche eindrucksvoll aus der Sommerpause zurück. Insgesamt 1,73 Millionen Zuschauern (Z3+) von Freitag- bis Montagabend bedeuteten trotz der ausgefallenen Partie in Heidenheim den reichweitenstärksten Spieltag der 2. Bundesliga bei Sky überhaupt.



Auch am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Kunden auf das volle Programm aus der 2. Bundesliga freuen. Sky überträgt alle neun Partien des zweiten Spieltags live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Zudem sind auf Sky Sport News HD am Freitag ab 22.30 Uhr und am Sonntag ab 19.30 Uhr die ersten Free-TV-Highlights der Partien des Tages für jedermann zu sehen.



Unter anderem empfängt der 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend den SV Darmstadt 98. Nach der klaren Auftaktniederlage in Nürnberg wollen die "Roten Teufel" gegen den Bundesliga-Absteiger einen Fehlstart in die neue Saison verhindern.



Am Samstagmittag kommt es zum Revierderby zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Bochum. Außerdem starten am Wochenende der auch der 1. FC Heidenheim und Erzgebirge Aue in die neue Saison. Nach dem wetterbedingt abgesagten Spiel am ersten Spieltag (Nachholtermin: Mittwoch, 9.8. ab 19.55 Uhr bei Sky) geht es für die Schwaben am Samstag in Braunschweig, für die Sachsen am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf los.



Sowohl auf dem Rasen als auch von der Atmosphäre auf den Rängen verspricht das Montagabendspiel besten Zweitliga-Fußball. Die Partie zwischen dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden ist das einzige Duell zweier am ersten Spieltag siegreicher Mannschaften. Beide haben nun die Chance mit einem weiteren Dreier von Beginn an der Spitzengruppe anzugehören. Sky Moderator Yannick Erkenbrecher begrüßt die Zuschauer ab 20.15 Uhr am Millerntor.



Die 2. Bundesliga 2017/18 bei Sky



Sky überträgt in der Saison 2017/18 alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live, wahlweise einzeln oder in der Original Sky Konferenz. Alle Partien, darunter ab dieser Saison erstmals auch das Montagabendspiel, werden im deutschen Fernsehen exklusiv bei Sky zu sehen sein.



Aber auch Fußballfans, die noch keine Sky Kunden sind, dürfen sich ab sofort auf die beste Berichterstattung aus der 2. Bundesliga freuen. Sky Sport News HD wird künftig an jedem Spieltag immer am Freitagabend ab 22.30 Uhr und am Sonntagabend ab 19.30 Uhr die ersten Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV zeigen.



Seit dem 1. Dezember 2016 ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für jedermann frei empfangbar. Auf dem neuen Sky Sportportal skysport.de steht auch ein frei empfangbarer Livestream des 24-Stunden-Sportnachrichtendenders zur Verfügung. Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar



Der 2. Spieltag der 2. Bundesliga von Freitag bis am Montag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Freitag:



18.15 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



18.15 Uhr: 1. FC Union Berlin - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



18.15 Uhr: SV Sandhausen - FC Ingolstadt auf Sky Sport Bundesliga 3 HD



20.25 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



22.30 - 23.30 Uhr: Die Highlights der 2. Bundesliga frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Samstag:



12.45 Uhr: MSV Duisburg - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



14.55 Uhr: Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Sonntag:



13.15 Uhr: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



15.25 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



15.20 Uhr: Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



15.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 3 HD



19.30 Uhr: Highlights 2. Bundesliga frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Montag:



20.15 Uhr: FC St. Pauli - Dynamo Dresden auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



