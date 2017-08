Vier Männer müssen sich in Saarbrücken vor dem Landgericht verantworten. Mit ihrer Finanzfirma sollen sie Hunderte Kunden um Millionen Euro betrogen haben. Das Geschäftsmodell klang für einige zunächst vielversprechend.

Am Landgericht Saarbrücken steht ein Prozess gegen vier Männer an, die Hunderte Geldanleger aus dem gesamten Bundesgebiet um etwa acht Millionen Euro betrogen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft stellte am Donnerstag die wesentlichen Inhalte der Anklageschrift vor. Die Anklage lautet auf bandenmäßigen Betrug und Handeln ohne Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz. ...

