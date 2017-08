Bern - Im Juli sind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 24'885 neue Personenwagen immatrikuliert worden. Verglichen mit dem Vorjahresmonat resultiert ein Rückgang von 4,6 Prozent oder 1'189 Fahrzeugen. Nach einem Plus von 0,2 Prozent nach fünf und 0,6 Prozent nach sechs Monaten liegt der Markt für neue Personenwagen per Ende Juli um 0,2 Prozent unter dem Vorjahresresultat. ...

