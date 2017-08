Diageo kommt bei seinem Sparkurs besser voran als erwartet. Aus diesem Grund peilt der Hersteller von Smirnoff, Johnnie Walker und Guinness höhere Gewinnspannen an. Diese Ambitionen und das starke jüngste Zahlenwerk von Diageo versetzen die Anleger in Feierlaune. Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR sieht noch weiteres langfristiges Potential. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Altria, BAT, Philip Morris, McDonald's, Under Armour, Adidas und Zalando. Das komplette Interview finden Sie hier.