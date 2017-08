Adidas hat nach einem starken ersten Halbjahr die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Der Sportartikelkonzern erwartet nun ein Plus beim Umsatz von 17 bis 19 Prozent, das sind jeweils fünf Prozentpunkte mehr als bisher prognostiziert. Der Gewinn soll sogar etwa doppelt so stark steigen wie erwartet. Die Aktie notiert im Bereich von 190 Euro, wobei Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR dem Papier noch wesentlich mehr Potential zuspricht. Mehr im Video! Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Altria, BAT, Philip Morris, Diageo, McDonald's, Under Armour und Zalando. Das komplette Interview finden Sie hier.