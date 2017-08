Crowdfunding zur Rekultivierung von Hanf in der Schweiz



Malans (ots) - Eine junge Formation - die AlpenPioniere - setzt

sich ein klares Ziel: Die alte Kulturpflanze Hanf soll zurück auf

unsere Teller. Dafür ist den sechs jungen Visionären rund um den

Profi-Snowboarder Nicolas Müller und Spitzenköchin Rebecca Clopath

kein Berg zu hoch. Darum starteten sie eine umfassende Crowdfunding

Kampagne auf [https://www.startnext.com/alpenvision]

(https://www.startnext.com/alpenvision) mit dem Ziel ? 120'000 zu

sammeln. Mit dem Gewinn wollen sie Schweizer Hanf zu Lebensmitteln

verarbeiten und so eine Alternative aus unseren Alpen zu weit

hergereisten Proteinen anbieten.



Bei der Pressekonferenz zum Kick-Off im Hanffeld präsentierten die

Initiatoren ihre Vision für die Renaissance von Lebensmittel-Hanf auf

den Schweizer Tellern. Auftakt der umfassenden Pläne bildet die

Crowdfunding Kampagne auf [https://www.startnext.com/alpenvision]

(https://www.startnext.com/alpenvision) mit Hilfe derer sie ihre

Visionen in die Tat umsetzen wollen. Mit an Bord der

Profi-Snowboarder Nicolas Müller. "Wir können sehr viel verändern,

wenn wir überlegen was wir essen und woher es kommt", so der

Sportprofi.



Zwtl.: Crowdfunding für Lebensmittel-Hanf aus der Schweiz



Das Ziel ist klar: ? 120'000 und damit die Teilfinanzierung der

Rekultivierung und regionalen Verarbeitung von Hanf in den Schweizer

Alpen. Carlo Weber, einer der Mitbegründer: "Wir verstehen uns als

AlpenPioniere und als solche haben wir uns auch hohe Ziel gesteckt,

die wir gemeinsam mit unseren Partnern und Unterstützern umsetzen

wollen." So streben die sechs AlpenPioniere in einer 45 tägigen

Crowdfunding Kampagne eine kollektive Finanzierung an, die am Ende

vor allem der Weiterentwicklung innovativer Produkte aus

Lebensmittel-Hanf dient. "Besonders im Leistungssport wird

pflanzliches Protein immer wichtiger", ergänzt Nicolas Müller. Damit

die Pflanze aber ihren grossen Siegeszug feiern kann, benötigt es

finanzielle Mittel von tatkräftigen Unterstützern.



Zwtl.: AlpenPionier - Wir bringen Hanf als Lebensmittel wieder auf

unsere Teller.



In Graubünden hat der Hanfanbau eine lange Tradition und war bis

in die 1930er Jahre weit verbreitet. "Hanf - als alte europäische

Kulturpflanze - birgt noch nicht ausgeschöpfte Potentiale in sich,

die es für unsere Regionen zu nutzen gilt. "Hanf ist einer der

grössten Nährstofflieferanten, den die Natur zu bieten hat", so

Adrian Hirt einer der drei Urheber der AlpenPioniere. Das gesamte

Potenzial der Pflanze will die Alpencombo ausschöpfen - in der

Landwirtschaft, für die Wertschöpfung in der Region und für unsere

Gesundheit. Mit dabei ist auch die Ausnahmeköchin Rebecca Clopath:

"Wir versuchen alle Möglichkeiten der Nutzung und Verwertung

auszuprobieren, um so die volle Kraft der Pflanze zu nutzen."



Zwtl.: AlpenPionier - Wir arbeiten in den Alpen, unserer Region.



"Im Gegensatz zu weit gereisten pflanzlichen Alternativen ist Hanf

unkompliziert im Anbau und kann problemlos auch in höheren Lagen

angebaut werden. Damit ist die Pflanze perfekt für den regionalen

Anbau - in den Alpen - und kurze Transportwege", erzählt Emanuel

Schütt. Eines ist für die AlpenPioniere klar: Sie arbeiten mit und im

Einklang mit der Natur. Genau deshalb nehmen sie Abstand von

intransparenten Produktionsverfahren und langen Transportwegen und

setzen auf regionale Produktion, lokalen Anbau und Verarbeitung sowie

Vertrieb mit kurzen Wegen "Mittlerweile konnten wir mit 10 Biobauern

aus Graubünden, St. Gallen und Liechtenstein Partnerschaften

schliessen und gemeinsam mit ihnen Hanf anbauen. Insgesamt wachsen

derzeit knapp 12 Hektaren Lebensmittelhanf in der Region", schildert

Schütt begeistert.



Zwtl.: AlpenPionier - Wir gehen neue Wege. Kein Berg ist zu hoch.



"Wir von AlpenPionier werden oft gefragt, wieso wir so begeistert

von Hanf sind. Wir könnten stundenlang darüber philosophieren, aber

die Antwort ist ganz einfach: Hanf ist die perfekte pflanzliche,

heimische Alternative", so Weber. Genau diese Vielfalt ist der Grund

für die AlpenPioniere keine Gelegenheit auszulassen die Dinge anders

und neu zu machen. Bereits jetzt konnten die Zürcher Hochschule für

Angewandte Wissenschaften (ZHAW), die Hochschule für Technik und

Wirtschaft (HTW) und Swiss Food Research (SFR) als

Kooperationspartner gewonnen werden, um Hanf in noch vielseitigeren

Formen für Menschen zugänglich zu machen und neue Methoden der

Erzeugung und Weiterverarbeitung zu entwickeln.



Rückfragehinweis:

Team Media Relations

AlpenPionier AG // Platz 28 // CH-7064 Tschiertschen

E-Mail: alpenpionier@alpenpionier.ch

https://alpenpionier.ch/





Originaltext: AlpenPionier AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062631

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062631.rss2