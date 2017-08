Kriens/Luzern (ots) - Die Puag AG in Bremgarten produziert und

vertreibt chemische und technische Produkte für den Baumarkt und den

Fachhandel. Der neue WebShop von Opacc eröffnet eine klassische

Win-Win-Situation: Wiederverkäufer nutzen den Shop für den Einkauf,

aber auch Endkunden werden bedient.



Auch im B2B-Sektor ist die digitale Transformation unentbehrlich

geworden, denn es sind längst nicht mehr nur die Enduser, die es

schätzen, per Internet einzukaufen. Schnelligkeit, Effizienzgewinn

und immer grössere Warensortimente sind überzeugende

Business-Argumente. Ein Beispiel für die gelungene Implementation

einer digitalen Grosshandelsplattform, die nicht nur die Händler,

sondern auch deren Endkunden bedient, bietet die Puag AG. Das

Unternehmen setzt bereits seit 1999 für die Abwicklung ihrer Prozesse

auf OpaccERP. Nun ging es um die Weiterführung der digitalen

Transformation und der nächste logische Schritt war der Aufbau eines

Online-Shops. Geschäftsführer Peter Good erläutert die Entscheidung:

«E-Commerce bewegt unsere Branche und verändert die bekannten

Handelsstrukturen. Mit dem Einstieg ins E-Business wollten wir auf

die veränderten Marktbedürfnisse reagieren, aber weiterhin flexibel

bleiben - damit wir auch auf künftige Veränderungen jederzeit

reagieren und Chancen wahrnehmen können. Der Entscheid zu Gunsten des

EnterpriseShops war dabei die logische Folge unserer konsequenten

IT-Strategie.»



Attraktiv für Wiederverkäufer und Endkunden



Der OpaccEnterpriseShop bei Puag dient den Wiederverkäufern als

Einkaufsplattform für die Puag Sortimente. Er bietet ausserdem den

Endverbrauchern die Möglichkeit, Puag-Produkte zu kaufen, mit

direkten Verlinkungen auf die Online-Shops der Puag-Wiederverkäufer

und deren stationäre Ladengeschäfte. Das ist eine in der Branche

einmalige Lösung.



Gleich wie OpaccERP basiert der OpaccEnterpriseShop bei Puag auf

OpaccOXAS und verarbeitet die gleichen Daten. So erhalten die Kunden

im WebShop immer die aktuelle Produktverfügbarkeit und die

aktuellsten, kundenspezifischen Einkaufspreise angezeigt. Zusätzlich

haben sie Zugriff auf alle bisherigen Aufträge, ganz egal, ob die

Bestellung über den OpaccEnterpriseShop oder einen anderen Kanal

erfolgte. Der WebShop ist ein Opacc-Modul, das ohne Schnittstellen

nahtlos ans ERP anknüpft.



Extended Enterprise Software - swissmade



Opacc versteht swissmade als Versprechen für Qualität und

Innovation. Zur Extended Enterprise Software von Opacc gehören

OpaccERP, OpaccEnterpriseShop, OpaccEnterpriseCRM und OpaccOXAS. Sie

basieren auf einer offenen Software-Architektur und aktuellen

Technologien. Für den Betrieb können die Kunden zwischen klassischen

On-Premise- und modernen Cloud-Konzepten wählen. Nicht zuletzt dank

der umfassenden Update-Garantie ist OpaccERP die am häufigsten

weiterempfohlene Enterprise-Software im deutschsprachigen Europa. Der

Hauptsitz von Opacc befindet sich in Kriens. Opacc beschäftigt über

100 Mitarbeitende. www.opacc.ch



