Gibt es Raum für einen Ultra-Billig-Discounter? >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: OMV, Nordex, Evotec,... » Mittags Mashup: Merck KGaA, Deutsche... Preiswerter als Aldi: Gibt es Raum für einen Ultra-Billig-Discounter? Aldi und Lidl haben in den vergangenen Jahren Milliarden in die Verschönerung ihrer Läden gesteckt. Bezahlen muss dafür am Ende der Kunde. Übertreiben es die Billigheimer inzwischen mit dem Einkaufserlebnis?

Den vollständigen Artikel lesen ...