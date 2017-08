Mainz (ots) -



Seit 1. August 2017 wird in Thüringen die ZDF/ARTE-Koproduktion mit dem Arbeitstitel "Endzeit" gedreht. Der Zombiefilm ist eine Koproduktion der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel. Es spielen Gro Swantje Kohlhof, Maja Lehrer, Trine Dyrholm und viele andere. Regie führt Carolina Hellsgård nach einem Drehbuch von Olivia Vieweg. "Endzeit" ist der erste Film dieses Genres, der von den Hauptfiguren bis hin zu Regie, Buch, Produktion, Kamera, Schnitt und Szenenbild in weiblicher Hand liegt.



Vor zwei Jahren haben Zombies die Erde überrannt. Weimar und Jena sind dank eines Schutzzaunes die vermutlich letzten Orte menschlicher Zivilisation. Als die 22-jährige Vivi (Gro Swantje Kohlhof) und die 26-jährige Eva (Maja Lehrer) sich zwischen den Städten schutzlos auf freiem Feld wiederfinden, müssen sie wohl oder übel gemeinsam den Kampf gegen die Untoten aufnehmen. Und damit auch gegen die Dämonen der eigenen Vergangenheit.



"Endzeit" ist eine ZDF/ARTE-Koproduktion mit Grown Up Films, Produzentin: Ingelore König. Verantwortliche Redakteure sind Christian Cloos (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Doris Hepp (ZDF/ARTE) und Birgit Kämper (ARTE). Gedreht wird voraussichtlich bis 7. September 2017. Der Film wird sowohl im Kleinen Fernsehspiel des ZDF als auch auf ARTE zu sehen sein. Sendetermine stehen noch nicht fest.



