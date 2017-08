Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of England stellt höhere Leitzinsen in Aussicht

Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen, zugleich aber Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, die stärker als derzeit an den Finanzmärkten eingepreist ausfallen sollen. Die BoE senkte ihre Wachstumsprognosen etwas, ließ die Inflationsprognosen jedoch unverändert. Nach Mitteilung der BoE votierte der geldpolitische Ausschuss (MPC) mit sechs zu zwei Stimmen dafür, den Leitzins bei 0,25 Prozent belassen. Zwei Mitglieder stimmten für eine Zinsanhebung. Das Volumen der angekauften Gilts blieb bei 435 Milliarden Pfund und das der erworbenen Unternehmensanleihen bei 10 Milliarden Pfund.

Eurozone-Einkaufsmanagerindex leicht niedriger als erwartet

Das Wachstum der Wirtschaftsaktivität im Euroraum hat sich im Juli minimal stärker als erwartet abgeschwächt. Der von IHS Markit ermittelte aggregierte Einkaufsmanagerindex von verarbeitendem und nicht-verarbeitendem Gewerbe sank in zweiter Veröffentlichung auf 55,7 (Vormonat: 56,3) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten, war ein Stand von 55,8 Punkten genannt worden.

Euroraum-Einzelhandelsumsatz im Juni besser als

Die Einzelhandelsumsätze im Euroraum sind im Juni höher als erwartet gewesen. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen sie gegenüber dem Vormonat preis- und saisonbereinigt um 0,5 (Vormonat: 0,4) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten unveränderte Umsätze prognostiziert. Das Niveau des Vorjahresmonat überstiegen die Umsätze damit kalenderbereinigt um 3,1 (2,4) Prozent.

Deutscher Einkaufsmanagerindex im Juli niedriger als erwartet

Die Aktivität in der deutschen Wirtschaft ist im Juli etwas niedriger gewesen als bisher angenommen. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex von verarbeitendem und nicht-verarbeitendem Gewerbe sank in zweiter Veröffentlichung auf 54,7 (Vormonat: 56,4) Punkte. In erster Veröffentlichung war ein Stand von 55,1 Punkten genannt worden.

Italiens Service-PMI steigt überraschend auf Zehnjahreshoch

Die Aktivität in Italiens Dienstleistungssektor hat sich im Juli unerwartet deutlich erhöht. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes stieg auf 56,3 (Vormonat: 53,6) Punkte, den höchsten Stand seit zehn Jahren. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 54,1 prognostiziert.

Tschechiens Zentralbank hebt Leitzins um 20 Basispunkte auf 0,25% an

Tschechiens Zentralbank hat einen Teil ihrer Leitzinsen angehoben. Nach Mitteilung der Zentralbank steigt der geldpolitische Schlüsselsatz, der Satz für zweiwöchige Refinanzierungsgeschäfte, um 20 Basispunkte auf 0,25 (zuvor: 0,05) Prozent. Der Lombardsatz wird um 25 Basispunkte auf 0,50 (0,25) Prozent angehoben. Der Diskontsatz bleibt dagegen unverändert bei 0,05 Prozent.

Commerzbank: Zeit für Anhebung US-Schuldenlimit knapp

Dem US-Kongress bleibt nach Einschätzung der Commerzbank nicht mehr viel Zeit, die Schuldenobergrenze des Staats anzuheben und so einen Zahlungsausfall zu verhindern. Analyst Bernd Weidensteiner weist darauf hin, dass der Senat den Beginn der Sommerpause bereits auf die dritte August-Woche verschoben hat, um die anstehenden drängenden Gesetzesprojekte noch rechtzeitig zur Abstimmung zu bringen. Zugleich aber habe sich das Repräsentantenhaus, dessen Zustimmung ebenfalls notwendig sei, schon in die Ferien verabschiedet.

Japans Regierungschef Shinzo Abe bildet Kabinett um

Nach zahlreichen Skandalen und Fehltritten von Regierungsmittgliedern hat der japanische Regierungschef Shinzo Abe sein Kabinett umgebildet. Der konservative Abe ernannte Taro Kono am Donnerstag zum neuen Außenminister und Seiko Noda zur neuen Innenministerin. Erst in der vergangenen Woche war Abes Verteidigungsministerin Tomomi Inada zurückgetreten. Ihr Posten wurde mit Itsunori Onodera neu besetzt.

Irans Präsident Ruhani tritt offiziell zweite Amtszeit an

Rund zweieinhalb Monate nach seinem Wahlsieg ist Irans moderater Präsident Hassan Ruhani offiziell in seine zweite Amtszeit eingeführt worden. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei lobte bei der Zeremonie am Donnerstag die "enthusiastische Beteiligung" der iranischen Bevölkerung an dem Urnengang im Mai. Bei der Wahl war Ruhani mit deutlichem Vorsprung vor seinem konservativen Herausforderer Ebrahim Raisi im Amt bestätigt worden.

Waffenruhe in der syrischen Provinz Homs vereinbart

Die russische Armee und syrische Rebellen haben eine Waffenruhe für Teile der syrischen Provinz Homs vereinbart. Sie sollte noch am Donnerstag in Kraft treten, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Die Feuerpause umfasst 84 Ortschaften mit rund 147.000 Bewohnern nördlich der Stadt Homs. Es ist die dritte von vier sogenannten Deeskalationszonen in Syrien, auf die sich Russland, die Türkei und der Iran verständigt hatten.

Französische Parlamentarier dürfen keine Verwandten mehr beschäftigen

Französische Parlamentarier dürfen keine Verwandten mehr als Mitarbeiter beschäftigen. Die Nationalversammlung verabschiedete am Donnerstag in letzter Lesung ein entsprechendes Gesetz, mit dem auf die Scheinbeschäftigungsaffäre um den unterlegenen Präsidentschaftskandidaten François Fillon reagiert wird. 383 Abgeordnete stimmten für das Gesetz, es gab nur drei Gegenstimmen.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex Service Juli 56,0 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Juli PROGNOSE: 55,9

Einkaufsmanagerindex Service Juni war 56,9

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex Service Juli 53,8

Einkaufsmanagerindex Service Juli PROG: 53,9

Einkaufsmanagerindex Service Juni war 53,4

