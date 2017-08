Niederweningen - Die Industriegruppe Bucher Industries hat im ersten Halbjahr 2017 deutlich mehr Aufträge erhalten und auch mehr umgesetzt. Dabei hat sich das Marktumfeld sowohl in der Landwirtschaft, als auch in den Bereichen Kommunalfahrzeuge, hydraulische Systeme und Komponenten sowie Glasformungs- und Inspektionsmaschinen aufgehellt. Auch der Gewinn legte dank eines Einmaleffekts und einem verbesserten Finanzergebnis klar zu. Im Ausblick äussert sich das Unternehmen zuversichtlicher als noch im April.

Der Auftragseingang erhöhte sich um gut 16% auf 1,27 Mrd CHF, wozu alle Divisionen mit Ausnahme von Bucher Specials beitrugen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis im ersten Halbjahr habe von einer positiveren Stimmung profitiert, sagte an einer Telefonkonferenz CEO Jacques Sanche. In der Landwirtschaft sei mehr Zuversicht spürbar und die höheren Milch- und stabileren Fleischpreise hätten einen positiven Effekt auf die Milch- und Viehwirtschaft.

Erholung bei Gemeindemaschinen in Europa

In Europa hat sich laut Bucher der Markt für Kehrfahrzeuge erholt, während das Geschäft mit Kommunalfahrzeugen in Russland "ansprechend" verlief. Bei den hydraulischen Systemlösungen und Komponenten sowie den Glasformungs- und Inspektionsmaschinen habe sich die Nachfrage "erfreulich" ...

